***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.11.2022 10:07
***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081302
BIST
10:244.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,85
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.532
En Düşük
4.500
10:2418,6190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
10:2419,1369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0981
|Açılış
|: 19,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2749
En Düşük
19,0937
10:241.044,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.044,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.043,22
BIST En Aktif Hisseler10:24
|SEYKM
|9,57
|19.728.639
|% 10,00
|
|MZHLD
|169,40
|1.468.867
|% 10,00
|
|BRKSN
|18,06
|2.506.207
|% 9,99
|
|ALFAS
|85,55
|13.414.240
|% 9,96
|
|EUREN
|70,15
|40.204.406
|% 9,95
|
|SASA
|135,90
|120.865.927
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|2.075.438
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|83.742.078
|% -9,97
|
|PRDGS
|10,32
|11.449.256
|% -9,95
|
|MEGAP
|6,11
|8.556.642
|% -8,67
|
|KONTR
|179,90
|1.315.623.566
|% 2,98
|
|THYAO
|107,40
|758.933.538
|% 0,75
|
|PETKM
|15,25
|523.368.553
|% 1,67
|
|EREGL
|37,08
|403.354.873
|% 0,49
|
|YKBNK
|11,12
|389.829.328
|% 1,55
|
|EKGYO
|5,54
|328.682.843
|% 0,91
|
|ALBRK
|3,40
|210.975.309
|% -1,45
|
|SKBNK
|2,49
|106.723.225
|% 2,47
|
|ADESE
|1,38
|51.413.663
|% 2,99
|
|YKBNK
|11,12
|389.829.328
|% 1,55
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6168
|18,6190
|% 0,05
|
|Euro
|19,1258
|19,1369
|% -0,51
|
|Sterlin
|21,9493
|22,0594
|% -0,44
|
|Frank
|19,3772
|19,4939
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9392
|4,9640
|% 0,05
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-3,08
|
|Altın Gr.
|1.045
|1.045
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|6.987
|7.106
|-52,00
|
|Tam
|6.965
|7.089
|-42,00
|
|Yarım
|3.383
|3.466
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.732
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,81
|20,84
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,92
|86,92
|-0,70
|