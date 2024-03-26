***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 14:12
***MERCN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262501
BIST
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17:338.777
En Düşük
|Değişim
|: -2,79%
|| -252,09
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.768
En Yüksek
9.049
17:3332,1967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0901
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:3334,9355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0529
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:332.256,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 12,15
|Açılış
|: 2.256,01
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:33
|IZMDC
|6,71
|243.842.302
|% 10,00
|
|INVEO
|44,98
|117.073.432
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.288.586
|% 9,98
|
|ERSU
|41,42
|102.391.459
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|13.928.987
|% 9,97
|
|MAKIM
|23,50
|22.567.588
|% -53,88
|
|PEKGY
|12,71
|635.167.157
|% -9,99
|
|KONYA
|10.117,50
|676.506.040
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|SRVGY
|277,25
|54.874.356
|% -9,98
|
|THYAO
|281,25
|6.881.393.341
|% -1,57
|
|ZOREN
|5,41
|4.847.012.464
|% -6,56
|
|PETKM
|21,30
|4.545.857.220
|% -9,97
|
|YKBNK
|26,48
|4.102.462.912
|% -2,36
|
|ISCTR
|11,12
|4.053.143.555
|% -2,54
|
|ZOREN
|5,41
|4.847.012.464
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,12
|4.053.143.555
|% -2,54
|
|PETKM
|21,30
|4.545.857.220
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,34
|1.553.830.385
|% -3,91
|
|YKBNK
|26,48
|4.102.462.912
|% -2,36
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1925
|32,1967
|% 0,28
|
|Euro
|34,9264
|34,9355
|% 0,15
|
|Sterlin
|40,9083
|41,1134
|% -0,23
|
|Frank
|35,8910
|36,0709
|% -0,51
|
|Riyal
|8,6427
|8,6860
|% -0,11
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,80
|905,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,93
|998,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,10
|86,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.180,83
|2.181,25
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:33
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17:50SAMAT
Yüzde -6.40 oranında düşüşle 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 464 adet işlem
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17:49BORLS
Yüzde -6.45 oranında düşüşle 31.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 496, 566 adet işlem
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17:48MERCN
Yüzde -7.50 oranında düşüşle 12.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 593 adet işlem
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17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, FROTO, ALARK
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17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -180, 43 kaybederek (% -2.27 ) 7, 783