***MERCN* *DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
13.10.2023 16:12
***MERCN******DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [MERCN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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13.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen şekilde Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205982
BIST
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17:188.174
En Düşük
|Değişim
|: -1,03%
|| -84,96
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:1827,8142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0885
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:1829,2743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0036
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:181.709,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 43,39
|Açılış
|: 1.709,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ERBOS
|237,60
|684.970.616
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.634.566
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|132.866.906
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|IHAAS
|16,33
|328.791.036
|% -9,73
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|THYAO
|224,00
|5.106.030.582
|% -0,49
|
|PETKM
|24,32
|4.745.403.760
|% 3,93
|
|BRSAN
|1.006,60
|4.487.143.344
|% 1,85
|
|TUPRS
|148,20
|4.025.647.383
|% 0,68
|
|ASELS
|43,18
|3.498.138.985
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,77
|2.102.910.085
|% -2,02
|
|ZOREN
|6,38
|1.627.648.404
|% 0,79
|
|PETKM
|24,32
|4.745.403.760
|% 3,93
|
|YKBNK
|18,91
|3.291.293.391
|% -2,32
|
|ODAS
|13,80
|2.204.194.736
|% 2,00
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8079
|27,8142
|% 0,32
|
|Euro
|29,2596
|29,2743
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,7122
|33,8812
|% 0,16
|
|Frank
|30,6105
|30,7949
|% 0,68
|
|Riyal
|7,3902
|7,4272
|% 0,26
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|47,07
|
|Altın Gr.
|1.711
|1.711
|44,51
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.541
|11.627
|200,00
|
|Yarım
|5.788
|5.836
|101,00
|
|Çeyrek
|2.885
|2.918
|50,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|0,70
|
|B. Petrol
|88,87
|88,87
|2,87
|
Seans Raporu
17:18
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17:33HALKB
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 496, 965 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, KCHOL
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17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, PGSUS, ODAS
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17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 07 kaybederek (% -0.67 ) 7, 130
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, VERUS, AVHOL, MRSHL, BMSTL, ERBOS, AYCES, POLTK, HKTM, MAALT