***MERCN* *DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***MERCN******DGRVK*** DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [MERCN]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarMercan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 400.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen şekilde Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporunu ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205982BIST