***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.11.2023 17:30
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 225.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 63.456.982,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 126.913.964,-TL artırılarak 190.370.946,-TL'ye çıkartılması dolayısıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ilişkin değişiklik Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.09.2023 tarihinde tescil edilerek 28.09.2023 tarih ve 10924 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218249
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
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|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
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|MAALT
|968,00
|217.696.058
|% 10,00
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|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
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|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
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|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
|
|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
|
|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
|
|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
|
|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
|
|ISCTR
|20,12
|2.494.541.739
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6679
|28,6720
|% 0,14
|
|Euro
|31,1678
|31,1791
|% -0,02
|
|Sterlin
|35,5912
|35,7697
|% -0,25
|
|Frank
|32,2052
|32,3992
|% 0,35
|
|Riyal
|7,6218
|7,6600
|% 0,15
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,41
|23,43
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|Platin
|900,85
|902,28
|% 0,66
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|Paladyum
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|1.041,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
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|81,69
|% 0,66
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|Altın Ons
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