***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 225.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 63.456.982,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %200 oranında artış ile 126.913.964,-TL artırılarak 190.370.946,-TL'ye çıkartılması dolayısıyla Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ilişkin değişiklik Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 28.09.2023 tarihinde tescil edilerek 28.09.2023 tarih ve 10924 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218249BIST