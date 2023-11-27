***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
27.11.2023 18:32
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/11/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektronik ticaret platformları kurmak ve bunları işletmek.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
-
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.12.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
23.788.710,00
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
BURAK DERELİ , FERHAN YILDIZLI
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Maliyet Bedeli
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık usulü benimsendiği için
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Yoktur
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Yoktur
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Yoktur
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur
Açıklamalar
Şirketimiz 21.11.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında Ankara'da faaliyet gösteren global e-ticaret odaklı bir yatırım şirketi olan Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ("Fevup Brands") ile yatırım görüşmelerine başlandığı daha önce tarafımızca kamuoyuna bildirilmişti.
Fevup Brands'in 27.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında ("Genel Kurul") Şirketin tamamı nama yazılı paylardan oluşan ve mevcut nominal değeri 100.000,00 -Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin, tamamı şirketimize tahsisli olmak üzere 42.857,00 -Türk Lirası nominal tutarda artırılarak 142.857,00 -Türk Lirası'na çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından Fevup Brands'e sermaye artırımı yolu ile iştirak edilmesi işlemi kapsamında 42.857 adet imtiyazlı A3 grubu NAMA YAZILI pay, 42.857,00 -Türk Lirası nominal bedel ve 23.745.853,00 -Türk Lirası emisyon primi olmak üzere toplamda 23.788.710,00 -Türk Lirası olan yatırım tutarının nakden ödenmesi karşılığında devralınmış ve Şirketimizin Fevup Brands'teki pay sahipliği oranı %30 olarak gerçekleşmiş olup, Genel Kurul'un Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescili ile sermaye artırım işlemleri tamamlanacaktır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220306
BIST