***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/11/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EVETEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıFevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektronik ticaret platformları kurmak ve bunları işletmek.Edinilen Finansal Duran Varlığın SermayesiEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih04.12.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıBeher Payın Alış FiyatıToplam Tutar23.788.710,00Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOLUMLUPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıBURAK DERELİ , FERHAN YILDIZLIKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiMaliyet BedeliDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık usulü benimsendiği içinDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıYokturDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYokturDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarYokturİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYokturAçıklamalarŞirketimiz 21.11.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında Ankara'da faaliyet gösteren global e-ticaret odaklı bir yatırım şirketi olan Fevup Brands E-Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi ("Fevup Brands") ile yatırım görüşmelerine başlandığı daha önce tarafımızca kamuoyuna bildirilmişti.Fevup Brands'in 27.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında ("Genel Kurul") Şirketin tamamı nama yazılı paylardan oluşan ve mevcut nominal değeri 100.000,00 -Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin, tamamı şirketimize tahsisli olmak üzere 42.857,00 -Türk Lirası nominal tutarda artırılarak 142.857,00 -Türk Lirası'na çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından Fevup Brands'e sermaye artırımı yolu ile iştirak edilmesi işlemi kapsamında 42.857 adet imtiyazlı A3 grubu NAMA YAZILI pay, 42.857,00 -Türk Lirası nominal bedel ve 23.745.853,00 -Türk Lirası emisyon primi olmak üzere toplamda 23.788.710,00 -Türk Lirası olan yatırım tutarının nakden ödenmesi karşılığında devralınmış ve Şirketimizin Fevup Brands'teki pay sahipliği oranı %30 olarak gerçekleşmiş olup, Genel Kurul'un Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescili ile sermaye artırım işlemleri tamamlanacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220306BIST