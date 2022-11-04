***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2022 19:30
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 1.108.427.467 430.637.948
Satışların Maliyeti
16 -823.548.325 -345.468.906
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
284.879.142 85.169.042
BRÜT KAR (ZARAR)
284.879.142 85.169.042
Genel Yönetim Giderleri
17 -31.574.108 -15.082.432
Pazarlama Giderleri
17 -56.717.068 -22.915.597
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -3.204.900 -1.609.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 99.670.672 43.395.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -65.925.822 -25.277.603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
227.127.916 63.679.510
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.414.990 4.086.313
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -3.370.530 -8.291.454
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
226.172.376 59.474.369
Finansman Gelirleri
20 43.689.439 5.953.306
Finansman Giderleri
20 -63.659.989 -26.725.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
206.201.826 38.702.637
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-41.071.258 -4.957.090
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -43.341.113 -7.742.614
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.269.855 2.785.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
165.130.568 33.745.547
DÖNEM KARI (ZARARI)
165.130.568 33.745.547
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
165.130.568 33.745.547
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
493.389.862 85.580.088
Dönem Karı (Zararı)
165.130.568 33.745.547
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
165.130.568 33.745.547
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
62.848.803 12.465.570
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 8.804.242 4.721.041
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.749.463 7.068.232
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 15.717.357 3.837.339
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -934.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.032.106 4.165.620
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.223.953 -1.052.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.167.555 -877.245
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 56.398 -174.979
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.012.545 17.132.585
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 39.012.545 17.132.585
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.648.129 -2.022.078
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -2.293.271 -9.063.774
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.318.212
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
274.483.302 39.458.502
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
125.237.908 51.316.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 125.237.908 51.316.453
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.749.141 10.222.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.749.141 10.222.681
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 171.304.979 6.649.845
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 4.846.480 6.815.561
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.916.006 -30.094.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -18.916.006 -30.094.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.103.020 134.978
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-688.597 -460.970
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -688.597 -460.970
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -10.488.057 -2.340.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.540.474 -2.785.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.540.474 -2.785.192
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
502.462.673 85.669.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -162.017 -89.531
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -8.910.794
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
82.699.695 -22.836.357
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
43.086.319 -55.464.494
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 40.199 -240.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
32.065.391 32.868.395
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 32.065.391 32.868.395
Alınan Faiz
7.507.786
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-590.939.725 -32.351.913
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 18.456.982
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-396.183.962 64.088.336
Kredilerden Nakit Girişleri
6 -396.183.962 -73.232.945
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
15 137.321.281
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-243.340.303 -95.437.568
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -243.340.303 -95.437.568
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 1.260.000
Ödenen Temettüler
1.192.650
Ödenen Faiz
46.035.683 -19.468.847
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
96.207 9.184
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.850.168 30.391.818
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.554.488 849.466
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.295.680 31.241.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.744.036 18.165.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.448.356 49.407.176
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.448.356 55.744.036
Finansal Yatırımlar
5 96.578.770 55.905.040
Ticari Alacaklar
274.479.842 169.406.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 274.479.842 169.406.685
Diğer Alacaklar
8.640.171 10.398.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.640.171 10.398.334
Stoklar
9 358.440.702 187.135.723
Peşin Ödenmiş Giderler
30.081.352 25.234.872
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.081.352 25.234.872
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 89.836 5.308.206
Diğer Dönen Varlıklar
12.918.301 7.941.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.918.301 7.941.638
ARA TOPLAM
825.677.330 517.074.534
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
825.677.330 517.074.534
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
63.431 54.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 63.431 54.407
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 57.417.667 55.330.000
Maddi Duran Varlıklar
12 106.839.750 84.890.790
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.908.774 4.548.353
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 9.078.277 6.785.006
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
181.307.899 151.608.556
TOPLAM VARLIKLAR
1.006.985.229 668.683.090
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
319.325.573 124.759.114
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
319.325.573 124.759.114
Banka Kredileri
6 313.637.182 120.689.180
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.688.391 4.069.934
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.221.822 53.686.196
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 14.221.822 53.686.196
Diğer Finansal Yükümlülükler
142.743 46.536
Ticari Borçlar
83.267.028 65.580.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 83.267.028 65.580.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.045.936 2.527.548
Diğer Borçlar
1.545.685 857.088
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.545.685 857.088
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.226.276 5.738.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 16.226.276 5.738.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 11.220.078 25.349.242
Kısa Vadeli Karşılıklar
993.860 522.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
777.513 362.145
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 216.347 159.949
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 321.630
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
321.630
ARA TOPLAM
452.989.001 279.387.711
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
452.989.001 279.387.711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.473.592 29.439.951
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.473.592 29.439.951
Banka Kredileri
6 21.114.317 22.295.260
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.359.275 7.144.691
Uzun Vadeli Karşılıklar
6 2.253.579 1.986.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.253.579 1.986.731
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.727.171 31.426.682
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
481.716.172 310.814.393
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
525.269.057 357.868.697
Ödenmiş Sermaye
15 63.456.982 63.456.982
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 137.321.281 137.321.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.671.719 3.209.277
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.035.376 -943.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.035.376 -943.330
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.707.095 4.152.607
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.263.914 1.715.043
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 150.424.593 30.589.592
Net Dönem Karı veya Zararı
15 165.130.568 121.576.522
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
525.269.057 357.868.697
TOPLAM KAYNAKLAR
1.006.985.229 668.683.090
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 45.000.000 -928.960 -3.237.908 1.715.043 927.723 30.558.748 74.034.646
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-5.030.619 -5.030.619
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
30.558.748 -30.558.748 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-215.402 849.466 33.745.547 34.379.611
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
18.456.982 137.321.281 18.456.982
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
137.321.281
Dönem Sonu Bakiyeler
15 63.456.982 137.321.281 -1.144.362 -2.388.442 1.715.043 26.455.852 33.745.547 259.161.901 0 259.161.901
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 63.456.982 137.321.281 -943.330 4.152.607 1.715.043 30.589.592 121.576.522 357.868.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
121.576.522 -121.576.522 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.046 3.554.488 165.130.568 168.593.010
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları