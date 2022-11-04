***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.108.427.467 430.637.948Satışların Maliyeti16 -823.548.325 -345.468.906TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)284.879.142 85.169.042BRÜT KAR (ZARAR)284.879.142 85.169.042Genel Yönetim Giderleri17 -31.574.108 -15.082.432Pazarlama Giderleri17 -56.717.068 -22.915.597Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -3.204.900 -1.609.048Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 99.670.672 43.395.148Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -65.925.822 -25.277.603ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)227.127.916 63.679.510Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 2.414.990 4.086.313Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -3.370.530 -8.291.454FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)226.172.376 59.474.369Finansman Gelirleri20 43.689.439 5.953.306Finansman Giderleri20 -63.659.989 -26.725.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)206.201.826 38.702.637Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-41.071.258 -4.957.090Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -43.341.113 -7.742.614Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 2.269.855 2.785.524SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)165.130.568 33.745.547DÖNEM KARI (ZARARI)165.130.568 33.745.547Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları165.130.568 33.745.547Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI493.389.862 85.580.088Dönem Karı (Zararı)165.130.568 33.745.547Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)165.130.568 33.745.547Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler62.848.803 12.465.570Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 8.804.242 4.721.041Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17.749.463 7.068.232Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 15.717.357 3.837.339Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -934.727Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.032.106 4.165.620Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.223.953 -1.052.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.167.555 -877.245Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 56.398 -174.979Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler39.012.545 17.132.585Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 39.012.545 17.132.585Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.648.129 -2.022.078Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -2.293.271 -9.063.774Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4.318.212İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler274.483.302 39.458.502Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler125.237.908 51.316.453İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 125.237.908 51.316.453Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.749.141 10.222.681İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.749.141 10.222.681Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 171.304.979 6.649.845Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 4.846.480 6.815.561Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.916.006 -30.094.414İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -18.916.006 -30.094.414Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.103.020 134.978Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-688.597 -460.970İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -688.597 -460.970Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -10.488.057 -2.340.440İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.540.474 -2.785.192Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.540.474 -2.785.192Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları502.462.673 85.669.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -162.017 -89.531Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -8.910.794YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI82.699.695 -22.836.357Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri43.086.319 -55.464.494Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,13 40.199 -240.258Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları32.065.391 32.868.395Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 32.065.391 32.868.395Alınan Faiz7.507.786FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-590.939.725 -32.351.913İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 18.456.982Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-396.183.962 64.088.336Kredilerden Nakit Girişleri6 -396.183.962 -73.232.945İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri15 137.321.281Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-243.340.303 -95.437.568Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -243.340.303 -95.437.568Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 1.260.000Ödenen Temettüler1.192.650Ödenen Faiz46.035.683 -19.468.847Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)96.207 9.184YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.850.168 30.391.818Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.554.488 849.466NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.295.680 31.241.284DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.744.036 18.165.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.448.356 49.407.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 44.448.356 55.744.036Finansal Yatırımlar5 96.578.770 55.905.040Ticari Alacaklar274.479.842 169.406.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 274.479.842 169.406.685Diğer Alacaklar8.640.171 10.398.334İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 8.640.171 10.398.334Stoklar9 358.440.702 187.135.723Peşin Ödenmiş Giderler30.081.352 25.234.872İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 30.081.352 25.234.872Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 89.836 5.308.206Diğer Dönen Varlıklar12.918.301 7.941.638İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12.918.301 7.941.638ARA TOPLAM825.677.330 517.074.534TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR825.677.330 517.074.534DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar63.431 54.407İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 63.431 54.407Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 57.417.667 55.330.000Maddi Duran Varlıklar12 106.839.750 84.890.790Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 7.908.774 4.548.353Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı21 9.078.277 6.785.006TOPLAM DURAN VARLIKLAR181.307.899 151.608.556TOPLAM VARLIKLAR1.006.985.229 668.683.090KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar319.325.573 124.759.114İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar319.325.573 124.759.114Banka Kredileri6 313.637.182 120.689.180Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.688.391 4.069.934Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları14.221.822 53.686.196İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 14.221.822 53.686.196Diğer Finansal Yükümlülükler142.743 46.536Ticari Borçlar83.267.028 65.580.044İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 83.267.028 65.580.044Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.045.936 2.527.548Diğer Borçlar1.545.685 857.088İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.545.685 857.088Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.226.276 5.738.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 16.226.276 5.738.219Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 11.220.078 25.349.242Kısa Vadeli Karşılıklar993.860 522.094Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar777.513 362.145Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 216.347 159.949Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 321.630İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler321.630ARA TOPLAM452.989.001 279.387.711TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER452.989.001 279.387.711UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26.473.592 29.439.951İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26.473.592 29.439.951Banka Kredileri6 21.114.317 22.295.260Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 5.359.275 7.144.691Uzun Vadeli Karşılıklar6 2.253.579 1.986.731Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.253.579 1.986.731TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.727.171 31.426.682TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER481.716.172 310.814.393ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar525.269.057 357.868.697Ödenmiş Sermaye15 63.456.982 63.456.982Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 137.321.281 137.321.281Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.671.719 3.209.277Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.035.376 -943.330Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.035.376 -943.330Yabancı Para Çevrim Farkları7.707.095 4.152.607Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 2.263.914 1.715.043Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 150.424.593 30.589.592Net Dönem Karı veya Zararı15 165.130.568 121.576.522TOPLAM ÖZKAYNAKLAR525.269.057 357.868.697TOPLAM KAYNAKLAR1.006.985.229 668.683.090Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 45.000.000 -928.960 -3.237.908 1.715.043 927.723 30.558.748 74.034.646Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-5.030.619 -5.030.619Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30.558.748 -30.558.748 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-215.402 849.466 33.745.547 34.379.611Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı18.456.982 137.321.281 18.456.982Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)137.321.281Dönem Sonu Bakiyeler15 63.456.982 137.321.281 -1.144.362 -2.388.442 1.715.043 26.455.852 33.745.547 259.161.901 0 259.161.901Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 63.456.982 137.321.281 -943.330 4.152.607 1.715.043 30.589.592 121.576.522 357.868.697Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler121.576.522 -121.576.522 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-92.046 3.554.488 165.130.568 168.593.010Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı Avansları