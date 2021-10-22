***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 28.09.2021Genel Kurul Tarihi 22.10.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.10.2021Ülke TürkiyeŞehir DENİZLİİlçe PAMUKKALEAdres Adempira Hotel, Karahayıt Mahallesi 113 Mustafa Sezer Sokak, No:5/1 Pamukkale/DenizliGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması4 - 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması ve Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaylanması7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi ve Şirket Ücretlendirme Esasları'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması9 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME METNİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2020 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.10.2021 Cuma günü saat 14.00'da Adempira Hotel, Karahayıt Mahallesi 113 Mustafa Sezer Sokak, No:5/1 Pamukkale/Denizli adresinde yapılmış olup toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.Kamuoyuna saygılarımızla,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Mercan Kimya A.Ş. 22.10.2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Mercan Kimya A.Ş. 22.10.2021 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunan Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 28.09.2021 tarih ve 2021/22 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 22.10.2021 günü saat 14:00'de Adempira Hotel, Karahayıt Mahallesi 113 Mustafa Sezer Sokak NO:5/1 Pamukkale Denizli adresinde aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılmıştır.1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması4 - 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması ve Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaylanması.7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin, ücretlerinin belirlenmesi ve Şirket Ücretlendirme Esasları'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması9 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Dilek, temenniler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972085BIST