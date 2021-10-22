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***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.10.2021 19:03



***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 28.09.2021
Genel Kurul Tarihi 22.10.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir DENİZLİ
İlçe PAMUKKALE
Adres Adempira Hotel, Karahayıt Mahallesi 113 Mustafa Sezer Sokak, No:5/1 Pamukkale/Denizli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi
3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması ve Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaylanması
7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi ve Şirket Ücretlendirme Esasları'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması
9 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MERCAN KİMYA SAN.TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME METNİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2020 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.10.2021 Cuma günü saat 14.00'da Adempira Hotel, Karahayıt Mahallesi 113 Mustafa Sezer Sokak, No:5/1 Pamukkale/Denizli adresinde yapılmış olup toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir.
Kamuoyuna saygılarımızla,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Mercan Kimya A.Ş. 22.10.2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Mercan Kimya A.Ş. 22.10.2021 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunan Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 28.09.2021 tarih ve 2021/22 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 22.10.2021 günü saat 14:00'de Adempira Hotel, Karahayıt Mahallesi 113 Mustafa Sezer Sokak NO:5/1 Pamukkale Denizli adresinde aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılmıştır.
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, ve müzakeresi
3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması ve Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaylanması.
7 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin, ücretlerinin belirlenmesi ve Şirket Ücretlendirme Esasları'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması
9 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Dilek, temenniler ve kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972085


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