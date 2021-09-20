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***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

20.09.2021 19:19



***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kocaeli ili Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Köy yeri Mevkii 146 Ada 1 Parsel, 9.411,47 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.09.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır.
Toplam Alım Bedeli
17.000.000
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
2,70
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
26,79
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,74
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
38,51
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
5,21
Alım Koşulları
Satınalma Bedeli Peşin olarak ödenmiştir.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17.09.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Depo yatırımı yapmak amacıyla alınmıştır./Olumlu
Karşı Taraf
ORTADOĞU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuzun 17.09.2021 tarihli 2021/20 numaralı karar tarihiyle Kocaeli ili Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Köy yeri Mevkii 146 Ada 1 Parsel'de kayıtlı 9.411,47 m2lik alana sahip, Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait arsayı 17.000.000 TL + KDV bedeli üzerinden satınalınmasına ve satınalma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964618


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