***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKocaeli ili Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Köy yeri Mevkii 146 Ada 1 Parsel, 9.411,47 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17.09.2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır.Toplam Alım Bedeli17.000.000İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)2,70Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)26,79Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,74Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)38,51İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)5,21Alım KoşullarıSatınalma Bedeli Peşin olarak ödenmiştir.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih17.09.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriDepo yatırımı yapmak amacıyla alınmıştır./OlumluKarşı TarafORTADOĞU ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun 17.09.2021 tarihli 2021/20 numaralı karar tarihiyle Kocaeli ili Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi Köy yeri Mevkii 146 Ada 1 Parsel'de kayıtlı 9.411,47 m2lik alana sahip, Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait arsayı 17.000.000 TL + KDV bedeli üzerinden satınalınmasına ve satınalma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964618BIST