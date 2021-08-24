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***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.08.2021 18:22



***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Üretim portföyümüzü zenginleştirmek ve geliştirmek amacıyla biyosidal ürün grubu içerisinde yer alan yüzey dezenfektanı olarak kabul edilen ürün grubunu Merwax Cleanex isimli kendi markamızla üretmek amacıyla yapmış olduğumuz ruhsat başvurusu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş olup 2021.116 sayılı ruhsat numarası ile ilgili ürünün üretilmesine ve kullanılmasına izin verilmiştir.
 
Kamuoyuna Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960287


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