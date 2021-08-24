***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2021 18:22
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üretim portföyümüzü zenginleştirmek ve geliştirmek amacıyla biyosidal ürün grubu içerisinde yer alan yüzey dezenfektanı olarak kabul edilen ürün grubunu Merwax Cleanex isimli kendi markamızla üretmek amacıyla yapmış olduğumuz ruhsat başvurusu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş olup 2021.116 sayılı ruhsat numarası ile ilgili ürünün üretilmesine ve kullanılmasına izin verilmiştir.
Kamuoyuna Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960287
BIST
18:051.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.465
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|Önceki Kapanış
|: 1.459
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1.472
En Düşük
1.464
18:058,4156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
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8,4522
En Düşük
8,3911
18:059,9075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 9,8750
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 488,50
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|Önceki Kapanış
|: 489,18
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490,14
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|24,86
|15.539.414
|% 10,00
|
|BALAT
|5,17
|1.357.318
|% 10,00
|
|MAALT
|196,90
|48.570.475
|% 10,00
|
|SUMAS
|96,30
|2.311.102
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|12.887.556
|% -9,95
|
|EDATA
|16,62
|96.289.719
|% -9,62
|
|VBTYZ
|22,46
|77.743.200
|% -9,22
|
|AGYO
|4,55
|88.382.454
|% -8,45
|
|SANFM
|20,58
|6.432.100
|% -7,13
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.853.341
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|720.780.253
|% 0,26
|
|EREGL
|18,63
|559.396.073
|% -0,05
|
|YKBNK
|2,58
|417.699.553
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|239.490.671
|% 0,54
|
|GARAN
|9,55
|1.198.064.454
|% 0,00
|
|THYAO
|12,81
|1.466.716.298
|% 2,56
|
|ODAS
|1,43
|141.181.738
|% -1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4139
|8,4156
|% -0,05
|
|Euro
|9,8949
|9,9075
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5228
|11,5806
|% -0,06
|
|Frank
|9,1864
|9,2418
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2383
|2,2495
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,86
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|2,20
|