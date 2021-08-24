***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜretim portföyümüzü zenginleştirmek ve geliştirmek amacıyla biyosidal ürün grubu içerisinde yer alan yüzey dezenfektanı olarak kabul edilen ürün grubunu Merwax Cleanex isimli kendi markamızla üretmek amacıyla yapmış olduğumuz ruhsat başvurusu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulunmuş olup 2021.116 sayılı ruhsat numarası ile ilgili ürünün üretilmesine ve kullanılmasına izin verilmiştir.Kamuoyuna Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960287BIST