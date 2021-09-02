***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz CFO'su Ersagun Çabuk 31.08.2021 tarihi itibariyle şirketimizden ayrılmıştır. Sayın Ersagun Çabuk'a Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyoruz.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961525BIST