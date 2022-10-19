***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Romanya'da bulunan bağlı ortaklığı Rowax Global SRL'nin 19.025.400 Ron olan sermayesini iç kaynak fonları'ndan 11.352.200 Ron artırılarak 30.377.600 Ron'a çıkarılmış ve Romanya mevzuatı uyarınca tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072951BIST