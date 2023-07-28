***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2023 09:29
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.06.2022 tarihinde duyurusunu yaptığımız Bağlı ortaklıklarımızdan S.C Rowax Global SRL'nin 1300 m2'lik fabrika çatısı üzerine, 115 MWh/yıl elektrik tüketimini karşılayacak olan GES Panelleri ile Yenilenebilir Enerji Yatırımı tamamlanmış ve devreye alınarak öz tüketim amaçlı üretime geçmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176116
BIST
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12:266.968
En Düşük
|Değişim
|: 1,64%
|| 112,37
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
6.992
12:2626,9544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0523
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
12:2629,5792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0251
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,6381
En Düşük
29,4967
12:261.689,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.689,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.696,52
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler12:26
|SDTTR
|238,80
|471.916.964
|% 10,00
|
|TTRAK
|668,60
|361.006.977
|% 9,99
|
|ATAKP
|47,78
|10.400.703
|% 9,99
|
|ETYAT
|8,16
|12.687.144
|% 9,97
|
|CEMAS
|2,87
|198.895.295
|% 9,96
|
|OYAYO
|40,56
|43.387.156
|% -9,99
|
|PENTA
|24,48
|904.217.267
|% -9,93
|
|ITTFH
|5,15
|59.584.975
|% -5,68
|
|FORTE
|69,80
|101.351.795
|% -5,36
|
|KGYO
|53,25
|28.299.654
|% -3,09
|
|THYAO
|231,80
|5.123.585.917
|% 1,44
|
|YKBNK
|13,90
|4.108.201.169
|% 5,38
|
|ASTOR
|104,30
|3.451.049.992
|% 2,96
|
|EREGL
|38,46
|2.435.103.125
|% 1,42
|
|EKGYO
|8,69
|2.407.728.640
|% 2,60
|
|YKBNK
|13,90
|4.108.201.169
|% 5,38
|
|EKGYO
|8,69
|2.407.728.640
|% 2,60
|
|SKBNK
|3,11
|798.614.716
|% 4,01
|
|ISCTR
|14,88
|2.066.114.610
|% 3,55
|
|AKBNK
|28,16
|2.327.498.953
|% 6,51
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9488
|26,9544
|% 0,19
|
|Euro
|29,5637
|29,5792
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,4339
|34,6066
|% 0,21
|
|Frank
|30,8022
|30,9877
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1627
|7,1987
|% 0,04
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|4,43
|
|Altın Gr.
|1.689
|1.690
|4,89
|
|Cumhuriyet
|11.268
|11.438
|-4,00
|
|Tam
|11.019
|11.101
|-42,00
|
|Yarım
|5.501
|5.576
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.788
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,94
|0,04
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-0,23
|