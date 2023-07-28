***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.06.2022 tarihinde duyurusunu yaptığımız Bağlı ortaklıklarımızdan S.C Rowax Global SRL'nin 1300 m2'lik fabrika çatısı üzerine, 115 MWh/yıl elektrik tüketimini karşılayacak olan GES Panelleri ile Yenilenebilir Enerji Yatırımı tamamlanmış ve devreye alınarak öz tüketim amaçlı üretime geçmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176116BIST