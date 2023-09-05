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***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.09.2023 19:27
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz olan Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. büyüme ve yatırım planları perspektifinde ve artan talebi karşılamak için,  Denizli İli Hacıeyüplü Mahallesinde 5700 M2 alana sahip bir üretim alanı kiralamış ve Eylül ayı içinde taşınma işlemleri için çalışmalara başlayacaktır. Tesis devreye girdiğinde, Türkiye'de sadece endüstriyel viyol üretimine odaklı en büyük kapalı alan olacaktır. 2023 yıl sonuna kadar mevcut kapasitesini 4 üretim hattından 10 üretim hattına çıkarmayı planlamaktadır.  Yatırımın her aşamasında kamuoyunu ve yatırımcılarımızı bilgilendireceğiz. Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191877


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Tam 11.011 11.142 -2,00  
Yarım 5.523 5.601 8,00  
Çeyrek 2.753 2.792 -5,00  
Gümüş.Ons 23,52 23,54 -0,45  
Gümüş Gr. 20,25 20,27 -0,39  
B. Petrol 89,93 89,93 0,91  
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