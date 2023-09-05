***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2023 19:27
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz olan Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. büyüme ve yatırım planları perspektifinde ve artan talebi karşılamak için, Denizli İli Hacıeyüplü Mahallesinde 5700 M2 alana sahip bir üretim alanı kiralamış ve Eylül ayı içinde taşınma işlemleri için çalışmalara başlayacaktır. Tesis devreye girdiğinde, Türkiye'de sadece endüstriyel viyol üretimine odaklı en büyük kapalı alan olacaktır. 2023 yıl sonuna kadar mevcut kapasitesini 4 üretim hattından 10 üretim hattına çıkarmayı planlamaktadır. Yatırımın her aşamasında kamuoyunu ve yatırımcılarımızı bilgilendireceğiz. Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191877
BIST
'
18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 94,81
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0125
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8237
En Düşük
26,5449
18:0528,7315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,1193
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,4520
18:051.658,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,69
|Açılış
|: 1.658,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.644,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7640
|26,7712
|% 0,05
|
|Euro
|28,7100
|28,7315
|% -0,41
|
|Sterlin
|33,5528
|33,7211
|% -0,44
|
|Frank
|29,9843
|30,1650
|% -0,53
|
|Riyal
|7,1186
|7,1543
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-12,26
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.658
|-9,96
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.011
|11.142
|-2,00
|
|Yarım
|5.523
|5.601
|8,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.792
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|-0,39
|
|B. Petrol
|89,93
|89,93
|0,91
|