***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.09.2023 tarihindeki yapmış olduğumuz duyuruda belirttiğimiz"İştirakimiz olan Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. büyüme ve yatırım planları perspektifinde ve artan talebi karşılamak için, Denizli İli Hacıeyüplü Mahallesinde 5700 M2 alana sahip bir üretim alanı kiralamış ve Eylül ayı içinde taşınma işlemleri için çalışmalara başlayacaktır. Tesis devreye girdiğinde, Türkiye'de sadece endüstriyel viyol üretimine odaklı en büyük kapalı alan olacaktır. 2023 yıl sonuna kadar mevcut kapasitesini 4 üretim hattından 10 üretim hattına çıkarmayı planlamaktadır. ‘'Süreç ile ilgili olarak yeni üretim tesisine taşınma işlemini tamamlanmış olup iştirakimiz olan Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. yeni üretim tesisinde faaliyetine başlamıştır.Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcutta 4 üretim hattı olup, yatırım süreci devam eden 6 hat için faaliyete geçtikçe kamuoyu bilgilendirmesi yapılacaktır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196245BIST