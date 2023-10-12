***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKocaeli Gebze ilçesi Tavşanlı mevkinde 18.04.2023 tarihli duyurumuzda Depo ve Hammadde Üretim Tesisi Projesi Harfiyat, temel ve inşaat sürecinin başlatıldığını bildirmiştik. Depo ve Hammadde Üretim Tesisimiz ile ilgili Gebze Belediyesi tarafından Seviye Tespit Tutanağı olusturulmuş olup tutanağa göre inşaat yapı sürecinde %35 oranına ulaşılmıştır. İnşaat olağan hızıyla devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204754BIST