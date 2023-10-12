***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2023 09:50
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kocaeli Gebze ilçesi Tavşanlı mevkinde 18.04.2023 tarihli duyurumuzda Depo ve Hammadde Üretim Tesisi Projesi Harfiyat, temel ve inşaat sürecinin başlatıldığını bildirmiştik. Depo ve Hammadde Üretim Tesisimiz ile ilgili Gebze Belediyesi tarafından Seviye Tespit Tutanağı olusturulmuş olup tutanağa göre inşaat yapı sürecinde %35 oranına ulaşılmıştır. İnşaat olağan hızıyla devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204754
BIST
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12:158.457
En Düşük
|Değişim
|: 1,52%
|| 126,29
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1527,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0915
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7535
En Düşük
27,6408
12:1529,5000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0500
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,5000
En Düşük
29,5000
12:151.677,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,26
|Açılış
|: 1.677,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,85
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler12:13
|GESAN
|112,20
|934.708.916
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.232,60
|118.544.128
|% 9,99
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|IHAAS
|18,24
|233.111.035
|% -9,25
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|HATSN
|75,30
|332.966.079
|% -6,46
|
|THYAO
|232,20
|2.488.276.484
|% 0,91
|
|TUPRS
|148,90
|2.160.026.328
|% 3,12
|
|YKBNK
|20,02
|2.055.755.294
|% 3,73
|
|ODAS
|14,17
|1.867.601.516
|% 4,96
|
|EREGL
|44,76
|1.850.904.383
|% 1,45
|
|ZOREN
|6,44
|926.178.672
|% 4,55
|
|ODAS
|14,17
|1.867.601.516
|% 4,96
|
|EKGYO
|8,30
|1.081.987.288
|% 1,47
|
|YKBNK
|20,02
|2.055.755.294
|% 3,73
|
|KOZAL
|28,66
|1.574.061.383
|% 2,14
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7475
|27,7522
|% 0,33
|
|Euro
|29,5373
|29,5533
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,0250
|34,1957
|% 0,13
|
|Frank
|30,6938
|30,8787
|% 0,41
|
|Riyal
|7,3759
|7,4129
|% 0,24
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|5,91
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|9,33
|
|Cumhuriyet
|11.632
|11.808
|42,00
|
|Tam
|11.387
|11.469
|18,00
|
|Yarım
|5.711
|5.756
|9,00
|
|Çeyrek
|2.847
|2.878
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,80
|0,18
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,90
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:27SAYAS
Yüzde 9.08 oranında artışla 142.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 363, 472 adet işlem
-
12:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 124, 69 artarak (% 1.43 ) 8, 849
-
12:26XU100
Endeks 8, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 46, 035.00 milyon TL de
-
12:26BAKAB
Yüzde 7.20 oranında artışla 82.65 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 152 adet işlem
-
12:24ENSRI
Yüzde 5.07 oranında artışla 45.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 645, 729 adet işlem