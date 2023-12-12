***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz olan Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. büyüme ve yatırım planları perspektifinde ve artan talebi karşılamak için, Denizli İli Hacıeyüplü Mahallesinde 5700 M2 kapalı alana sahip bir üretim alanı kiralamış ve Eylül ayı içinde taşınma işlemlerini gerçekleştirmiştir. 19.09.2023 Tarihinde yapılan Kap Açıklamasında Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 4 üretim hattının faaliyette olduğunu açıklamıştık. Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2 üretim hattının daha faaliyete geçirmiş olup , toplamda 6 üretim hattı ile faaliyetlerine devam etmektedir.İştirakimiz mevcut üretim kapasitesini 6 üretim hattından 10 üretim hattına çıkarmak için çalışmalarına devam etmektedir.Theca Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcutta 6 üretim hattı olup, yatırım süreci devam eden 4 hat için faaliyete geçtikçe bilgilendirmesi yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224990BIST