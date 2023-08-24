***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.08.2023 14:58
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 63.456.982
Ulaşılacak Sermaye (TL) 190.370.946
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRCN00015 12.000.000 24.000.000,000 200,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRCN00015 Nâma
B Grubu, MERCN, TREMRCN00023 51.456.982 102.913.964,000 200,00000 B Grubu B Grubu, MERCN, TREMRCN00023 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 63.456.982 126.913.964,000 200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 126.913.964
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 17.08.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 14.07.2023 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 190.370.946 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 126.913.964 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.
Başvurumuz ile ilgili şirket Esas Sözleşmesinde Yapılması Planlanan Değişiklikler Tablosu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL (1).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189148
BIST