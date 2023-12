***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiDERMOKİM KİMYA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmak 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKCOSMER KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. Her türlü kimyevi maddeler, boya ve boya malzemeleri, kozmetik kimyasallar maddelerinin alım, satım, imalatını, toptan ve perakende ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. 60000000 60000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKS.C. ROWAX GLOBAL S.R.L. Yurtiçi (Romanya) ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmak 30377600 30377600 RON 100 BAĞLI ORTAKLIKTHECA AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. Kalıplanmış Selülozik Ambalaj Sektörü 1800000 540000 TRY 30 İŞTİRAKFEVUB BRANDS E-TİCARET VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Elektronik ticaret platformları kurmak ve bunları işletmek. 142857 42857 TRY 30 İŞTİRAKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222120BIST