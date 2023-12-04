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***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.12.2023 18:47
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DERMOKİM KİMYA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmak 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
COSMER KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. Her türlü kimyevi maddeler, boya ve boya malzemeleri, kozmetik kimyasallar maddelerinin alım, satım, imalatını, toptan ve perakende ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak. 60000000 60000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
S.C. ROWAX GLOBAL S.R.L. Yurtiçi (Romanya) ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmak 30377600 30377600 RON 100 BAĞLI ORTAKLIK
THECA AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş. Kalıplanmış Selülozik Ambalaj Sektörü 1800000 540000 TRY 30 İŞTİRAK
FEVUB BRANDS E-TİCARET VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Elektronik ticaret platformları kurmak ve bunları işletmek. 142857 42857 TRY 30 İŞTİRAK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222120


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FONET 34,10 103.397.395 % 10,00  
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Sterlin 36,3481 36,5304 % -0,73  
Frank 32,9650 33,1636 % -0,42  
Riyal 7,6850 7,7235 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,49 24,53 % 0,66  
Platin 919,86 921,59 % 0,66  
Paladyum 976,17 979,60 % 0,66  
Brent Pet. 78,20 78,20 % 0,66  
Altın Ons 2.024,32 2.024,62 % 0,66  
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