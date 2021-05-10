***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMercan Kimya San. ve Tic. A.Ş'nin paylarının halka arzı 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde 8,81 TL - 10,46 TL fiyat aralığından Borsa'da Satış Yöntemiyle yapılacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935854BIST