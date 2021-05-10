***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
10.05.2021 17:12
***MERCN*** MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş'nin paylarının halka arzı 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde 8,81 TL - 10,46 TL fiyat aralığından Borsa'da Satış Yöntemiyle yapılacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935854
BIST
17:151.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 20,13
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
17:158,2588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0248
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
17:1510,0523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0255
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
17:15489,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,40
|Açılış
|: 489,19
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler17:15
|INVEO
|132,00
|106.645.569
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.242.210
|% 9,98
|
|TGSAS
|15,25
|7.548.615
|% 9,95
|
|CANTE
|5,09
|186.752.306
|% 9,94
|
|TKNSA
|8,30
|183.623.696
|% 9,93
|
|VAKFN
|13,99
|4.151.840
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,70
|295.859
|% -7,78
|
|BRKO
|1,12
|1.499.711
|% -7,44
|
|DEVA
|29,64
|112.068.514
|% -5,90
|
|FORMT
|1,30
|10.986.704
|% -5,80
|
|GARAN
|7,85
|1.433.530.790
|% 1,68
|
|PETKM
|6,63
|1.027.005.203
|% 1,53
|
|THYAO
|13,20
|846.504.459
|% 1,62
|
|KRDMD
|8,71
|822.693.410
|% 2,71
|
|KOZAL
|130,00
|783.738.193
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,15
|437.082.687
|% 0,94
|
|GARAN
|7,85
|1.433.530.790
|% 1,68
|
|PETKM
|6,63
|1.027.005.203
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,87
|234.655.074
|% 1,63
|
|KRDMD
|8,71
|822.693.410
|% 2,71
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2547
|8,2588
|% 0,30
|
|Euro
|10,0477
|10,0523
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,6369
|11,6953
|% 1,36
|
|Frank
|9,1438
|9,1989
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1954
|2,2065
|% 0,30
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|11,26
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,20
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|67,98
|67,98
|-0,30
|
Seans Raporu
17:15
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-
17:30VERUS
Yüzde 5.60 oranında artışla 59.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 529, 289 adet işlem
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17:28XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 15, 107.00 milyon TL de
-
17:28BJKAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 845, 146 adet işlem
-
17:27IHGZT
Yüzde 9.79 oranında artışla 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 821, 043 adet işlem
-
17:25BUCIM
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 783, 807 adet işlem