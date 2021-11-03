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***MERCN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

03.11.2021 16:45


BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREMRCN00023 MERCN Nakit Temettü Ödeme 1,20135 1,41336 03/11/2021 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974464


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TUREX 13,35 81.487.976 % 9,97  
PRKAB 24,70 180.780.012 % 9,97  
DOBUR 70,80 46.608.790 % 9,94  
ERBOS 135,00 306.545.058 % 9,93  
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Dolar 9,7004 9,7033 % 1,05  
Euro 11,2287 11,2373 % 1,02  
Sterlin 13,1747 13,2408 % 1,07  
Frank 10,5683 10,6319 % 1,06  
Riyal 2,5744 2,5873 % 0,87  
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16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.766 -22,21  
Altın Gr. 550 550 -1,67  
Cumhuriyet 3.643 3.698 12,00  
Tam 3.627 3.718 10,96  
Yarım 1.753 1.798 5,29  
Çeyrek 879 899 2,65  
Gümüş.Ons 23,10 23,12 -0,43  
Gümüş Gr. 7,18 7,19 -0,08  
B. Petrol 82,83 82,83 -1,89  
Seans Raporu 16:51
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