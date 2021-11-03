***MERCN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
03.11.2021 16:45
BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREMRCN00023 MERCN Nakit Temettü Ödeme 1,20135 1,41336 03/11/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974464
BIST
16:531.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:539,7093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1069
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:5311,2349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1116
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:53550,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,46
|Açılış
|: 550,60
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:51
|IHAAS
|5,06
|27.630.110
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.487.976
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.780.012
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.608.790
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|306.545.058
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.400.431
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.131.866
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.167.609
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.610.892
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.556.926
|% -9,81
|
|GARAN
|10,22
|3.705.615.009
|% 0,59
|
|THYAO
|15,56
|1.933.115.859
|% 0,45
|
|FROTO
|201,30
|1.176.397.513
|% 4,25
|
|SISE
|8,74
|1.175.785.791
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,83
|1.040.838.380
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|802.845.042
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,83
|1.040.838.380
|% 0,00
|
|GARAN
|10,22
|3.705.615.009
|% 0,59
|
|TSKB
|1,42
|412.995.489
|% 3,65
|
|TSPOR
|5,06
|1.004.304.022
|% -5,77
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7004
|9,7033
|% 1,05
|
|Euro
|11,2287
|11,2373
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,1747
|13,2408
|% 1,07
|
|Frank
|10,5683
|10,6319
|% 1,06
|
|Riyal
|2,5744
|2,5873
|% 0,87
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-22,21
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.643
|3.698
|12,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|10,96
|
|Yarım
|1.753
|1.798
|5,29
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,12
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-1,89
|
Seans Raporu
16:51
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17:06PRKAB
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17:03VERTU
Yüzde 9.24 oranında artışla 25.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 158, 326 adet işlem