***MERCN* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
20.05.2021 10:00
***MERCN******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERCN Fiyat Tespit Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936897
BIST
13:071.445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -14,33
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
13:078,3827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0298
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
13:0710,2327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0159
|Açılış
|: 10,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
13:07503,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,13
|Açılış
|: 503,58
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler13:07
|ISBIR
|9.407,70
|15.786.121
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.699.017
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|25.154.408
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,74
|17.508.652
|% 9,47
|
|JANTS
|86,95
|250.365.105
|% 8,82
|
|ATSYH
|4,09
|170.812
|% -9,91
|
|BRMEN
|2,56
|307.035
|% -9,86
|
|METUR
|32,46
|49.802.788
|% -8,56
|
|IHGZT
|1,21
|12.159.445
|% -8,33
|
|DIRIT
|4,95
|206.290
|% -8,33
|
|GARAN
|8,03
|637.946.927
|% -0,62
|
|PETKM
|6,36
|493.967.378
|% 1,60
|
|THYAO
|13,44
|482.241.089
|% 0,67
|
|EREGL
|18,73
|413.474.748
|% -3,20
|
|KOZAL
|129,10
|403.579.035
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,96
|166.016.232
|% 0,00
|
|GARAN
|8,03
|637.946.927
|% -0,62
|
|PETKM
|6,36
|493.967.378
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,14
|162.097.946
|% -0,47
|
|BJKAS
|7,47
|386.398.013
|% -6,74
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3805
|8,3827
|% -0,35
|
|Euro
|10,2253
|10,2327
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8121
|11,8713
|% -0,21
|
|Frank
|9,2647
|9,3205
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2300
|2,2412
|% -0,29
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-3,88
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|12,00
|
|Tam
|3.310
|3.396
|-12,28
|
|Yarım
|1.600
|1.643
|-5,95
|
|Çeyrek
|802
|821
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,58
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|-1,24
|