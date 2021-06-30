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***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar

30.06.2021 15:49



***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )

Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
İlgili Şirketler MERIT
İlgili Şirket Ünvanı MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
Düzeltme Nedeni Satılacak payların fiyatı düzeltildi.

Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 2.550.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 28.050.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 25.500.000

Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 5.586.070,34

Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 01.07.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 02.07.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Nominal değeri 1 TL olan pay, yeni pay alma hakkı kullanım bedeli olan 6 TL'nin altında olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ENG-MERIT.pdf
EK: 2 TR-MERIT.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945085


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