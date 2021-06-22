***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.06.2021 09:16
***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MERIT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 22/06/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943482
BIST
11:261.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.396
11:268,7602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
11:2610,4293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0278
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,4076
11:26500,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,52
|Açılış
|: 500,29
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler11:26
|VAKFN
|10,57
|68.928.583
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.128.861
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.857.944
|% 9,98
|
|EUYO
|4,22
|2.483.062
|% 9,90
|
|VKFYO
|6,67
|10.048.077
|% 9,88
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,28
|244.596.414
|% -6,30
|
|METUR
|6,06
|16.682.446
|% -5,16
|
|AVHOL
|5,76
|1.971.516
|% -4,48
|
|YAPRK
|27,84
|676.883
|% -4,33
|
|THYAO
|14,87
|764.263.110
|% 1,92
|
|BOBET
|6,02
|265.862.650
|% -3,99
|
|BERA
|14,28
|244.596.414
|% -6,30
|
|KOZAL
|121,90
|212.226.209
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,13
|191.180.682
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|191.180.682
|% 0,00
|
|THYAO
|14,87
|764.263.110
|% 1,92
|
|BOBET
|6,02
|265.862.650
|% -3,99
|
|YKBNK
|2,16
|73.918.039
|% 0,00
|
|GARAN
|8,23
|175.089.103
|% 0,49
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7586
|8,7602
|% -0,11
|
|Euro
|10,4241
|10,4293
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,1166
|12,1774
|% -0,55
|
|Frank
|9,4810
|9,5381
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3279
|2,3396
|% -0,15
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-5,65
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,70
|74,70
|-0,20
|