***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***MERIT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [MERIT]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Borsamız Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem gören Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT.E), 07/10/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967739BIST