***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2021 14:38
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971938
BIST
14:431.469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,88
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.471
En Düşük
1.454
14:439,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1221
|Açılış
|: 9,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
14:4311,1995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1197
|Açılış
|: 11,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
14:43553,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 8,23
|Açılış
|: 553,44
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler14:43
|DOBUR
|41,14
|8.676.793
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.225.342
|% 9,97
|
|HLGYO
|2,83
|134.862.617
|% 8,02
|
|KARTN
|50,30
|51.901.597
|% 7,85
|
|MERIT
|24,32
|26.543.176
|% -7,81
|
|FADE
|8,05
|203.470.265
|% -6,40
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,24
|4.455.432
|% -5,97
|
|GARAN
|9,04
|1.225.323.024
|% 0,56
|
|SISE
|8,49
|720.129.547
|% 1,56
|
|THYAO
|14,10
|649.393.975
|% 0,93
|
|TUPRS
|138,00
|643.030.725
|% 1,25
|
|KRDMD
|7,39
|556.340.731
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,52
|406.924.585
|% 1,20
|
|GARAN
|9,04
|1.225.323.024
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,95
|242.726.580
|% 0,52
|
|DOHOL
|2,62
|252.552.511
|% 2,34
|
|SISE
|8,49
|720.129.547
|% 1,56
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6176
|9,6222
|% 1,29
|
|Euro
|11,1937
|11,1995
|% 1,08
|
|Sterlin
|13,2004
|13,2666
|% 0,93
|
|Frank
|10,4294
|10,4922
|% 1,10
|
|Riyal
|2,5522
|2,5650
|% 0,95
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|10,35
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,54
|
|Cumhuriyet
|3.653
|3.708
|84,00
|
|Tam
|3.634
|3.726
|85,26
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|41,24
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,63
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|85,26
|85,26
|0,65
|