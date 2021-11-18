***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2021 10:00
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978416
BIST
10:411.714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.714
En Düşük
1.708
10:4110,7129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0802
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
10:4112,1611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1175
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
10:41642,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 4,45
|Açılış
|: 642,17
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler10:41
|TETMT
|190,50
|4.457.927
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|15.376.464
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|PRKAB
|44,34
|70.896.758
|% 8,94
|
|TMSN
|17,42
|49.710.046
|% 6,03
|
|GMTAS
|2,48
|4.136.445
|% -4,98
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|MIPAZ
|3,70
|1.468.981
|% -4,39
|
|DOGUB
|2,98
|1.017.138
|% -4,18
|
|BASCM
|8,65
|17.611
|% -3,78
|
|PETKM
|7,77
|330.134.508
|% 0,78
|
|SISE
|10,56
|234.559.950
|% 1,34
|
|GARAN
|11,93
|213.705.129
|% 0,25
|
|KRDMD
|7,72
|194.450.437
|% 0,39
|
|THYAO
|18,05
|175.346.986
|% 0,33
|
|ADESE
|1,06
|62.659.536
|% -0,93
|
|YKBNK
|3,37
|161.952.457
|% 0,00
|
|PETKM
|7,77
|330.134.508
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,15
|84.131.976
|% -1,38
|
|KRDMD
|7,72
|194.450.437
|% 0,39
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7051
|10,7129
|% 0,75
|
|Euro
|12,1463
|12,1611
|% 0,98
|
|Sterlin
|14,4208
|14,4931
|% 0,90
|
|Frank
|11,4980
|11,5673
|% 0,82
|
|Riyal
|2,8454
|2,8597
|% 0,76
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-0,09
|
|Altın Gr.
|643
|643
|5,46
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|8,64
|8,65
|0,08
|
|B. Petrol
|79,76
|79,76
|-0,52
|
Seans Raporu
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