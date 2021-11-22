***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2021 10:00
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978894
BIST
12:051.756
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 19,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.758
En Düşük
1.749
12:0511,2069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0447
|Açılış
|: 11,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
12:0512,6487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0590
|Açılış
|: 12,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
12:05665,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,97
|Açılış
|: 665,27
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler12:03
|TETMT
|230,40
|3.274.896
|% 9,98
|
|SANFM
|31,96
|13.499.755
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|15.714.149
|% 9,97
|
|ATATP
|56,90
|34.050.314
|% 9,95
|
|DOBUR
|198,90
|17.023.055
|% 9,95
|
|MERCN
|11,12
|58.519.193
|% -9,96
|
|BJKAS
|5,65
|67.084.442
|% -5,68
|
|GSRAY
|4,06
|159.231.133
|% -5,58
|
|BASGZ
|13,20
|187.475.272
|% -5,44
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,45
|963.700.629
|% 2,11
|
|SISE
|11,12
|803.422.323
|% -1,16
|
|KRDMD
|8,39
|614.626.304
|% 2,57
|
|GARAN
|12,10
|548.244.322
|% 0,41
|
|TSPOR
|9,00
|361.940.091
|% 4,90
|
|ODAS
|1,65
|283.181.822
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,39
|614.626.304
|% 2,57
|
|SISE
|11,12
|803.422.323
|% -1,16
|
|YKBNK
|3,60
|228.635.886
|% 1,41
|
|THYAO
|17,45
|963.700.629
|% 2,11
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1961
|11,2064
|% -0,40
|
|Euro
|12,6371
|12,6489
|% -0,46
|
|Sterlin
|14,9780
|15,0531
|% -0,68
|
|Frank
|11,9993
|12,0716
|% -0,58
|
|Riyal
|2,9742
|2,9892
|% -0,55
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|-1,61
|
|Altın Gr.
|663
|663
|-5,60
|
|Cumhuriyet
|4.376
|4.442
|-10,00
|
|Tam
|4.358
|4.467
|-5,03
|
|Yarım
|2.106
|2.161
|-2,44
|
|Çeyrek
|1.057
|1.081
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,91
|8,92
|0,03
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|0,42
|