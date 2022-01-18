***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:28
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994992
BIST
17:212.013
En Yüksek
|Değişim
|: -3,48%
|| -72,65
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.012
17:2113,6146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1771
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:2115,4757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1415
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:21792,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,07
|Açılış
|: 792,19
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:21
|IZTAR
|23,10
|56.863.777
|% 10,00
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|472,70
|76.444.949
|% 9,98
|
|SANEL
|7,46
|40.887.906
|% 8,91
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|AKFGY
|7,19
|40.839.330
|% -9,90
|
|MMCAS
|3,16
|120.448
|% -6,51
|
|HALKB
|5,43
|1.126.396.630
|% -0,37
|
|KOZAL
|128,50
|896.234.312
|% -3,82
|
|EKGYO
|2,41
|655.960.991
|% -3,98
|
|TTKOM
|10,26
|348.855.389
|% -4,82
|
|ODAS
|1,40
|245.189.046
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,41
|655.960.991
|% -3,98
|
|ODAS
|1,40
|245.189.046
|% -2,10
|
|ADESE
|0,77
|32.933.567
|% -2,53
|
|CEMAS
|1,14
|45.418.252
|% -1,72
|
|HLGYO
|2,55
|95.616.689
|% -0,78
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6025
|13,6146
|% 1,32
|
|Euro
|15,4581
|15,4757
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,3977
|18,4900
|% 0,66
|
|Frank
|14,7716
|14,8606
|% 0,92
|
|Riyal
|3,6112
|3,6293
|% 1,15
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-4,30
|
|Altın Gr.
|794
|794
|7,59
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,24
|10,25
|0,29
|
|B. Petrol
|87,24
|87,24
|0,76
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 5 kaybederek (% -3.53 ) 2, 230
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17:34XU100
Endeks 2, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 36 altında . İşlem hacmi 32, 889.00 milyon TL de
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17:32SELVA
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 14.99 lira fiyatla işlem gören hissede 682, 438 adet işlem
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17:31PENTA
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 308.30 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 908 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 2, 033 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 54 altında . İşlem hacmi 31, 604.00 milyon TL de