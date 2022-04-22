***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 17:31
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023052
BIST
17:202.508
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -49,06
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.506
17:2014,7544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0518
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
17:2015,9282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0213
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
17:20922,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 922,58
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:18
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.648.004
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.562.569
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.894.071
|% 9,64
|
|TIRE
|13,71
|128.667.661
|% 8,47
|
|OLMK
|8,28
|42.137.433
|% -8,41
|
|TDGYO
|7,78
|26.073.685
|% -8,36
|
|MANAS
|24,88
|49.806.926
|% -6,25
|
|KRSTL
|7,45
|81.486.443
|% -5,93
|
|MERCN
|13,30
|16.783.982
|% -5,67
|
|THYAO
|40,82
|6.282.340.230
|% 1,59
|
|ASELS
|27,80
|2.738.175.085
|% -2,52
|
|GARAN
|14,44
|2.509.420.125
|% -0,35
|
|SISE
|18,05
|2.477.142.512
|% -1,26
|
|PETKM
|10,32
|1.699.505.048
|% -3,64
|
|EKGYO
|2,98
|1.489.084.316
|% -3,87
|
|ODAS
|2,58
|1.065.137.250
|% 1,98
|
|TSKB
|2,05
|626.889.958
|% -0,97
|
|YKBNK
|5,22
|1.262.290.851
|% -2,43
|
|HALKB
|6,15
|1.203.017.142
|% -0,65
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7511
|14,7544
|% 0,35
|
|Euro
|15,9165
|15,9282
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,9248
|19,0197
|% -0,91
|
|Frank
|15,3565
|15,4490
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9219
|3,9415
|% 0,34
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-9,84
|
|Altın Gr.
|921
|922
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,14
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,17
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33XU100
Endeks 2, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 41, 545.00 milyon TL de
-
17:32MERCN
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 675 adet işlem
-
17:31TDGYO
Yüzde -8.36 oranında düşüşle 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 174, 650 adet işlem
-
17:30OYAKC
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 10.69 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 171, 616 adet işlem
-
17:29DESA
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 11.79 lira fiyatla işlem gören hissede 876, 363 adet işlem