***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 13:52
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023783
BIST
14:392.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -14,38
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
14:3914,7967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0290
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
14:3915,8160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0177
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
14:39905,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,97
|Açılış
|: 905,90
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:37
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.214.992
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,98
|63.864.775
|% 9,64
|
|EUHOL
|2,83
|3.966.186
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,85
|29.007.884
|% -7,87
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,77
|17.613.477
|% -7,02
|
|ISBTR
|55.000,00
|164.101
|% -5,01
|
|THYAO
|39,96
|4.652.612.433
|% 0,91
|
|KRDMD
|15,20
|1.983.669.098
|% 0,93
|
|TUPRS
|250,10
|1.161.151.613
|% -3,59
|
|GARAN
|14,98
|1.118.983.513
|% 0,07
|
|SISE
|17,75
|1.115.481.257
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,70
|805.935.287
|% -2,17
|
|ODAS
|2,44
|433.519.429
|% -1,61
|
|YKBNK
|5,06
|837.043.808
|% -1,36
|
|TSKB
|1,94
|266.001.292
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,20
|1.983.669.098
|% 0,93
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7920
|14,7955
|% 0,19
|
|Euro
|15,8095
|15,8197
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,7176
|18,8115
|% -0,30
|
|Frank
|15,3757
|15,4683
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9316
|3,9514
|% 0,09
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,49
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,21
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|23,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|27,39
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|13,25
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|6,62
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,38
|
Seans Raporu
14:37
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14:52VAKKO
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14:50XU100
Endeks 2, 468 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 28, 042.00 milyon TL de
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14:49TSPOR
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 308, 645 adet işlem
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14:48LIDFA
Yüzde -8.35 oranında düşüşle 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 881, 570 adet işlem