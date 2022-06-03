***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.06.2022 10:28
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034454
BIST
10:472.619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 16,97
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.620
En Düşük
2.609
10:4716,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0467
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
10:4717,7735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0749
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
10:47989,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,84
|Açılış
|: 989,80
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:45
|DOKTA
|26,76
|3.191.464
|% 9,94
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|EPLAS
|20,48
|27.457.648
|% 7,45
|
|GZNMI
|33,26
|15.647.681
|% 6,26
|
|IZINV
|19,14
|3.265.252
|% 5,92
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|2.488.720
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,76
|137.078.931
|% -7,80
|
|AVGYO
|2,73
|5.352.948
|% -5,54
|
|MERIT
|29,20
|858.167
|% -4,76
|
|SASA
|41,18
|931.700.263
|% 2,44
|
|KARSN
|7,59
|749.075.096
|% 5,56
|
|THYAO
|49,56
|578.016.444
|% -0,08
|
|KRDMD
|15,30
|555.889.327
|% 0,46
|
|EREGL
|34,92
|526.809.813
|% 0,69
|
|KARSN
|7,59
|749.075.096
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,84
|173.085.119
|% 1,07
|
|DOHOL
|3,95
|233.263.572
|% 2,60
|
|AKBNK
|8,75
|418.064.112
|% -0,91
|
|TSKB
|2,16
|81.988.771
|% 2,86
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4914
|16,4994
|% 0,28
|
|Euro
|17,7486
|17,7752
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,6871
|20,7908
|% 0,23
|
|Frank
|17,1806
|17,2841
|% 0,38
|
|Riyal
|4,3842
|4,4062
|% 0,20
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-3,03
|
|Altın Gr.
|989
|990
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,02
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,91
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
11:00ULUUN
Yüzde 4.25 oranında artışla 17.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 113, 886 adet işlem
-
10:59TMSN
Yüzde 4.37 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 139, 230 adet işlem
-
10:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, SAHOL, PETKM
-
10:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TCELL, TUPRS
-
10:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 88 artarak (% 0.55 ) 2, 354