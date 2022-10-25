***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 14:37
***MERIT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MERIT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073938
BIST
17:303.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,31
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:3018,5906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:3018,5209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1892
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:30990,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,74
|Açılış
|: 990,07
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:30
|AGYO
|8,36
|28.695.717
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|39.585.222
|% 10,00
|
|TSKB
|3,19
|1.768.265.076
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.449.183
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.065.863
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|238.096.138
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|67.696.943
|% -9,95
|
|KUTPO
|55,25
|116.875.764
|% -9,94
|
|THYAO
|100,80
|5.703.352.998
|% 1,31
|
|SISE
|33,84
|4.047.933.137
|% 4,25
|
|AKBNK
|15,56
|3.216.621.175
|% 0,65
|
|SASA
|104,90
|2.979.339.335
|% 4,90
|
|ISCTR
|9,92
|2.728.094.299
|% 2,69
|
|TSKB
|3,19
|1.768.265.076
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,16
|1.200.836.910
|% 9,09
|
|EKGYO
|4,55
|2.303.484.037
|% -1,73
|
|YKBNK
|9,54
|2.683.790.990
|% 1,81
|
|ISCTR
|9,92
|2.728.094.299
|% 2,69
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5840
|18,5906
|% 0,04
|
|Euro
|18,5112
|18,5209
|% 1,03
|
|Sterlin
|21,2292
|21,3357
|% 1,50
|
|Frank
|18,5606
|18,6724
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9319
|4,9566
|% -0,01
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|6,00
|
|Altın Gr.
|992
|992
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.673
|6.767
|-2,00
|
|Yarım
|3.252
|3.305
|0,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,06
|
|B. Petrol
|92,09
|92,09
|0,88
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45RHEAG
Yüzde 5.86 oranında artışla 2.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 751, 774 adet işlem
-
17:43SISE
Yüzde 4.25 oranında artışla 33.84 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 213, 207 adet işlem
-
17:42MEGAP
Yüzde 7.56 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 224, 879 adet işlem
-
17:42MEGAP
Yüzde 7.56 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 224, 879 adet işlem
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, BIMAS, HEKTS