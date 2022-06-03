***MERIT* *ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
03.06.2022 16:46
***MERIT******ENKAI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ENKAI, MERIT
06.06.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
MERIT TURIZM MERIT 0,15 0,135
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ENKA INSAAT ENKAI 7,14285
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034576
BIST
17:492.607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,56
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:4916,5330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0790
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:4917,7566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0580
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:49988,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,92
|Açılış
|: 988,04
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler17:47
|TETMT
|233,20
|17.436.630
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.497.520
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,42
|67.828.570
|% 9,97
|
|BOBET
|5,97
|136.248.546
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|6.057.510
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|6.848.038
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,68
|335.793.927
|% -8,48
|
|PENTA
|474,00
|101.046.638
|% -7,60
|
|MEPET
|2,98
|10.966.483
|% -6,88
|
|KLSYN
|2,10
|41.542.889
|% -6,67
|
|SASA
|43,50
|3.712.509.199
|% 8,21
|
|THYAO
|48,32
|3.486.664.673
|% -2,58
|
|KARSN
|7,26
|2.471.112.982
|% 0,97
|
|EREGL
|34,68
|1.468.108.908
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,09
|1.397.560.228
|% -0,92
|
|TSKB
|2,24
|413.989.806
|% 6,67
|
|EKGYO
|2,79
|530.189.412
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,85
|740.109.564
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,25
|133.505.846
|% -0,79
|
|ALBRK
|1,40
|134.551.744
|% 5,26
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5165
|16,5316
|% 0,47
|
|Euro
|17,7133
|17,7536
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,6622
|20,7659
|% 0,11
|
|Frank
|17,1088
|17,2118
|% -0,04
|
|Riyal
|4,3932
|4,4152
|% 0,40
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-10,57
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,13
|
Seans Raporu
17:47
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17:59KGYO
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 97 artarak (% 0.17 ) 2, 345
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17:58
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