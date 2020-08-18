***MERIT* *ISBIR* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
18.08.2020 16:34
***MERIT******ISBIR******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, ISBIR, MERIT
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E SAFFET ÖZKAYA 350.091,720
ISBIR 2 ISBIR HOLDING A.S. E MUSTAFA RESUL ÖZCAN 4,860
MERIT 3 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E AYSE FÜSUN ARIBAS 805,500
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869692
BIST
17:571.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
17:577,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
17:578,8046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0481
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
17:57472,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,45
|Açılış
|: 472,28
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler17:57
|RTALB
|57,20
|666.511.882
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.990.823
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.036.019
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|6.026.553
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.037.318
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.331.804
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|14.803.818
|% -10,00
|
|SEKFK
|4,11
|22.138.216
|% -9,87
|
|KLGYO
|6,85
|526.835.071
|% -9,27
|
|GARAN
|7,11
|1.341.398.735
|% 2,16
|
|GUSGR
|6,13
|1.054.107.975
|% 9,86
|
|ASELS
|17,71
|770.354.555
|% -0,73
|
|RTALB
|57,20
|666.511.882
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|616.281.908
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,95
|573.125.821
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,87
|616.281.908
|% 0,70
|
|GARAN
|7,11
|1.341.398.735
|% 2,16
|
|GUSGR
|6,13
|1.054.107.975
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,12
|240.783.982
|% 0,95
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3679
|7,3741
|% -0,13
|
|Euro
|8,7903
|8,8046
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,7172
|9,7659
|% 0,84
|
|Frank
|8,1241
|8,1731
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9586
|1,9684
|% -0,10
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.998
|12,11
|
|Altın Gr.
|473
|473
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|45,16
|45,16
|-0,21
|