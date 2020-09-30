***MERIT* *ISBIR* *SODSN* *BRSAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
30.09.2020 17:00
***MERIT******ISBIR******SODSN******BRSAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BRSAN, ISBIR, MERIT, SODSN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BRSAN 1 BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S. E FATMA NILÜFER SENYUVA 20.166,300
ISBIR 2 ISBIR HOLDING A.S. E OLCAY AKBEL 178,200
MERIT 3 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E MEHMET ALP ASAR 306,000
SODSN 4 SODAS SODYUM SANAYI A.S. E COSKUN DAMGA 4.802,500
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877491
BIST
17:021.143
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 20,14
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.144
En Düşük
1.129
17:027,7619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0549
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
17:029,1034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0753
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
17:02470,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -5,58
|Açılış
|: 470,96
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler17:02
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.656.723
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.528.858
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.898
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.138.923
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.198.861
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,52
|4.480.206.945
|% 1,76
|
|ASELS
|19,49
|3.417.840.566
|% 4,73
|
|GARAN
|7,06
|1.466.778.475
|% 2,32
|
|KARSN
|3,11
|897.905.780
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,34
|732.824.923
|% 1,83
|
|SISE
|7,52
|4.480.206.945
|% 1,76
|
|KARSN
|3,11
|897.905.780
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,34
|732.824.923
|% 1,83
|
|GARAN
|7,06
|1.466.778.475
|% 2,32
|
|ASELS
|19,49
|3.417.840.566
|% 4,73
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7571
|7,7619
|% -0,70
|
|Euro
|9,0962
|9,1034
|% -0,82
|
|Sterlin
|9,9579
|10,0078
|% -0,53
|
|Frank
|8,3761
|8,4266
|% -1,02
|
|Riyal
|2,0648
|2,0751
|% -0,55
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-9,57
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.184
|-36,72
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-17,76
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,88
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|0,08
|