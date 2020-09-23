***MERIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2020 13:02
***MERIT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MERIT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Haluk Elver tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876282
BIST
15:171.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,75
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:177,6954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,7190
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
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7,6954
En Düşük
7,6530
15:179,0005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0219
|Açılış
|: 9,0050
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|Önceki Kapanış
|: 8,9950
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9,0074
En Düşük
8,9397
15:17465,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,29
|Açılış
|: 465,10
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:17
|ADESE
|2,31
|364.675.678
|% 10,00
|
|INFO
|11,44
|38.415.018
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.795.694
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SONME
|18,60
|51.283.542
|% -9,97
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|SISE
|6,84
|1.638.746.101
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,35
|785.548.745
|% 2,13
|
|PETKM
|4,14
|622.294.721
|% -2,13
|
|ADESE
|2,31
|364.675.678
|% 10,00
|
|GARAN
|6,56
|313.890.655
|% 1,39
|
|SISE
|6,84
|1.638.746.101
|% 2,24
|
|KRDMD
|3,35
|785.548.745
|% 2,13
|
|ADESE
|2,31
|364.675.678
|% 10,00
|
|PETKM
|4,14
|622.294.721
|% -2,13
|
|IHLAS
|1,08
|145.199.820
|% 1,89
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6898
|7,6954
|% 0,43
|
|Euro
|8,9946
|9,0005
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7576
|9,8066
|% 0,23
|
|Frank
|8,3137
|8,3638
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0445
|2,0548
|% 0,34
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-19,29
|
|Altın Gr.
|465
|466
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.077
|3.153
|-38,48
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|-18,62
|
|Çeyrek
|746
|763
|-9,31
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|5,77
|5,78
|-0,24
|
|B. Petrol
|41,75
|41,75
|0,04
|