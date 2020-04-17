***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2020 16:31
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.04.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Yönetim Kurulu'nun önerisi olan "ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." firmasının seçilmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839003
BIST
16:5398.195
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 1.945,50
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:536,9299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0149
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:537,5392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0059
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:53378,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -5,65
|Açılış
|: 378,12
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.764.843
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.907.612
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|6.974.009
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.653.324
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,37
|9.112.100
|% -6,39
|
|PGSUS
|51,00
|1.390.372.632
|% 2,16
|
|GARAN
|8,45
|829.696.522
|% 2,42
|
|THYAO
|10,44
|775.807.032
|% 2,76
|
|ASELS
|27,06
|656.487.216
|% 1,50
|
|AKBNK
|5,81
|540.734.002
|% 2,83
|
|KARSN
|1,48
|241.389.425
|% 7,25
|
|YKBNK
|1,99
|289.665.044
|% 2,05
|
|IHLAS
|0,67
|78.749.408
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|111.306.404
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,21
|121.728.008
|% 2,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6216
|8,6649
|% -0,04
|
|Frank
|7,1253
|7,1682
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8347
|1,8439
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|-24,99
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.485
|-37,80
|
|Tam
|2.502
|2.561
|-35,10
|
|Yarım
|1.215
|1.245
|-18,90
|
|Çeyrek
|610
|623
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,29
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,42
|28,42
|0,60
|