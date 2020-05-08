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***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

08.05.2020 17:58
GÜNCEL HABERLER



***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.04.2020
Tescil Tarihi
06.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.05.2020 - 10074
Açıklamalar

Şirketimizin 17.04.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Yönetim Kurulu'nun önerisi olan  "ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." firmasının seçilmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir. 
17.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.05.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 08.05.2020 tarih ve 10074 sayılı bugünkü TTSG'nde ilan edilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843744


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Sterlin 8,8096 8,8538 % 0,42  
Frank 7,2994 7,3434 % 0,21  
Riyal 1,8884 1,8979 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 391 391 -1,80  
Cumhuriyet 2.495 2.553 -16,00  
Tam 2.568 2.619 -16,50  
Yarım 1.253 1.280 -8,10  
Çeyrek 625 640 -4,00  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,02  
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