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***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.09.2021 10:49



***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.08.2021
Tescil Tarihi
09.09.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.09.2021 - 10405
Açıklamalar

Şirketimizin 24.08.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Yönetim Kurulu'nun önerisi olan  "ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." firmasının seçilmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir. 
24.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.09.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 09.09.2021 tarih ve 10405 sayılı bugünkü TTSG'nde ilan edilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963103


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