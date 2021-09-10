***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.09.2021 10:49
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.08.2021
Tescil Tarihi
09.09.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.09.2021 - 10405
Açıklamalar
Şirketimizin 24.08.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Yönetim Kurulu'nun önerisi olan "ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." firmasının seçilmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir.
24.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.09.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 09.09.2021 tarih ve 10405 sayılı bugünkü TTSG'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963103
BIST
10:591.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.450
10:598,4209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0166
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,4597
En Düşük
8,4102
10:599,9848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0083
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
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10,0201
En Düşük
9,9587
10:59487,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,19
|Açılış
|: 487,97
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler10:57
|YEOTK
|35,42
|52.414.812
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|80.892.635
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|29.637.296
|% 9,96
|
|PENTA
|110,80
|10.313.718
|% 9,70
|
|AKFGY
|4,20
|2.948.126
|% 7,42
|
|TGSAS
|17,50
|1.555.208
|% -9,98
|
|OYLUM
|5,31
|9.053.575
|% -4,15
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|BRKO
|1,19
|143.358
|% -3,25
|
|ORMA
|28,00
|10.640
|% -3,11
|
|GARAN
|9,66
|562.196.935
|% 1,05
|
|THYAO
|12,61
|212.764.553
|% -0,16
|
|YKBNK
|2,55
|182.101.239
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|135.419.748
|% -0,82
|
|EGEPO
|7,01
|134.043.651
|% 4,16
|
|YKBNK
|2,55
|182.101.239
|% -0,39
|
|GARAN
|9,66
|562.196.935
|% 1,05
|
|EKGYO
|1,85
|43.184.008
|% -1,07
|
|AKBNK
|5,74
|130.854.072
|% 0,00
|
|EGEPO
|7,01
|134.043.651
|% 4,16
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4187
|8,4206
|% -0,20
|
|Euro
|9,9767
|9,9857
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,6544
|11,7129
|% 0,10
|
|Frank
|9,1618
|9,2170
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2394
|2,2507
|% -0,14
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|6,95
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|3,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|1,75
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|0,84
|
|Çeyrek
|778
|795
|0,42
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,05
|
|B. Petrol
|72,40
|72,40
|0,95
|