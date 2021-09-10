***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.08.2021Tescil Tarihi09.09.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su09.09.2021 - 10405AçıklamalarŞirketimizin 24.08.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında,6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Yönetim Kurulu'nun önerisi olan "ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." firmasının seçilmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir.24.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.09.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 09.09.2021 tarih ve 10405 sayılı bugünkü TTSG'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963103BIST