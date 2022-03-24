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***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

24.03.2022 15:51
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.03.2022 (bugün) tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. firmasının, yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012641


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Altın Gr. 930 930 2,04  
Cumhuriyet 6.159 6.253 38,00  
Tam 6.136 6.289 42,71  
Yarım 2.966 3.042 20,66  
Çeyrek 1.487 1.521 10,33  
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