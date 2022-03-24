***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.03.2022 15:51
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.03.2022 (bugün) tarihinde yapmış olduğu toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılına ilişkin finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş. firmasının, yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012641
BIST
15:502.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,31
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
15:5014,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0209
|Açılış
|: 14,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
15:5016,3812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0362
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
15:50929,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,04
|Açılış
|: 929,97
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler15:49
|ULUSE
|70,45
|13.902.203
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|63.992.949
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.843.019
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.778.805
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|31.470.009
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|8.727.782
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.418.617
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|ISYAT
|3,76
|69.923.505
|% -8,07
|
|KAPLM
|62,70
|17.185.928
|% -7,79
|
|KRDMD
|16,06
|2.813.919.677
|% 4,76
|
|THYAO
|28,10
|1.565.974.037
|% 0,00
|
|EREGL
|33,94
|1.408.352.570
|% 1,31
|
|GARAN
|12,06
|1.122.066.371
|% -0,90
|
|SISE
|14,26
|894.439.702
|% 0,78
|
|KRDMD
|16,06
|2.813.919.677
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,29
|408.705.764
|% -2,14
|
|YKBNK
|3,94
|607.406.631
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|491.902.084
|% -2,11
|
|GARAN
|12,06
|1.122.066.371
|% -0,90
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8446
|14,8525
|% 0,16
|
|Euro
|16,3451
|16,3713
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,5336
|19,6316
|% -0,04
|
|Frank
|15,8838
|15,9794
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9474
|3,9672
|% 0,07
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|3,89
|
|Altın Gr.
|930
|930
|2,04
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.253
|38,00
|
|Tam
|6.136
|6.289
|42,71
|
|Yarım
|2.966
|3.042
|20,66
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|10,33
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,29
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|0,07
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,17
|
Seans Raporu
15:49
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16:03KRDMB
Yüzde 4.72 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 511, 288 adet işlem
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16:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 37 artarak (% 0.06 ) 2, 433
-
16:02XU100
Endeks 2, 187 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 21, 284.00 milyon TL de
-
16:01KRDMD
Yüzde 4.37 oranında artışla 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 171, 447, 009 adet işlem
-
16:00FRIGO
Yüzde 4.44 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 310, 678 adet işlem