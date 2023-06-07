***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.06.2023 13:26
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.05.2023
Tescil Tarihi
06.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.06.2023 - 10847
Açıklamalar
Şirketimizin 30.05.2023 (bugün) yapılan Genel Kurul Toplantısında,
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Denetim Komitesi'nin önerisi olan "ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." firmasının seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 07.06.2023 tarih ve 10847 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156690
BIST
16:315.571
En Düşük
|Değişim
|: 3,39%
|| 182,55
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
16:3123,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 7,12%
|| 1,5364
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
16:3124,8938
En Yüksek
|Değişim
|: 7,54%
|| 1,7457
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
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25,0027
En Düşük
23,1104
16:311.454,75
En Yüksek
|Değişim
|: 6,87%
|| 93,49
|Açılış
|: 1.454,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ALFAS
|369,80
|123.751.721
|% 9,99
|
|ONCSM
|94,80
|243.247.096
|% 7,24
|
|KLSYN
|4,30
|53.757.021
|% 5,91
|
|MNDTR
|15,06
|29.161.807
|% 3,43
|
|MACKO
|58,95
|12.351.564
|% 3,33
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|EYGYO
|20,76
|49.745.779
|% -4,33
|
|SNICA
|26,52
|141.950.887
|% -3,35
|
|GRTRK
|20,48
|228.997.608
|% -3,12
|
|ASTOR
|54,90
|1.209.530.108
|% 1,67
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|EUPWR
|90,45
|850.701.994
|% -0,99
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|CWENE
|170,40
|577.440.263
|% -0,53
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|AHGAZ
|7,77
|256.701.852
|% -2,88
|
|KAYSE
|16,19
|401.530.672
|% 0,25
|
|ASTOR
|54,90
|1.209.530.108
|% 1,67
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0619
|23,0831
|% 7,02
|
|Euro
|24,8889
|24,9590
|% 7,82
|
|Sterlin
|28,7159
|28,8599
|% 7,52
|
|Frank
|25,3931
|25,5461
|% 7,31
|
|Riyal
|6,1407
|6,1715
|% 7,11
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-4,45
|
|Altın Gr.
|1.455
|1.456
|94,26
|
|Cumhuriyet
|9.806
|9.954
|571,00
|
|Tam
|9.749
|10.015
|580,77
|
|Yarım
|4.794
|4.891
|264,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.446
|133,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|17,52
|17,54
|1,17
|
|B. Petrol
|76,83
|76,83
|0,54
|
Seans Raporu
16:29
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-
16:44SONME
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.92 lira fiyatla işlem gören hissede 441, 177 adet işlem
-
16:42EKGYO
Yüzde 6.58 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 837, 222 adet işlem
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16:41KATMR
Yüzde 7.19 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 248, 483 adet işlem
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16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 227, 63 artarak (% 3.80 ) 6, 225
-
16:40XU100
Endeks 5, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 36 üstünde . İşlem hacmi 92, 932.00 milyon TL de