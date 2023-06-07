***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.05.2023Tescil Tarihi06.06.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07.06.2023 - 10847AçıklamalarŞirketimizin 30.05.2023 (bugün) yapılan Genel Kurul Toplantısında,6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı finansal raporlarını denetlemek ve bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Denetim Komitesi'nin önerisi olan "ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M. A.Ş." firmasının seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 07.06.2023 tarih ve 10847 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156690BIST