***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16.1 14.324.959 9.965.713Satışların Maliyeti16.2 -413.967 -930.928TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.910.992 9.034.785BRÜT KAR (ZARAR)13.910.992 9.034.785Genel Yönetim Giderleri17.1 -4.803.933 -4.224.246Pazarlama Giderleri17.2 -2.219.569 -1.849.269Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.1 1.123.037 1.266.946Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19.2 -226.962 -56.699ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.783.565 4.171.517Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20.1 1.238.307 4.558.186Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20.2 -70.905 -215.959FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.950.967 8.513.744Finansman Gelirleri21.1 20.121 115.483Finansman Giderleri21.2 -60.050 -15.712SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.911.038 8.613.515Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.705.095 -960.961Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.793.285 -1.058.705Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 88.190 97.744SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.205.943 7.652.554DÖNEM KARI (ZARARI)23 7.205.943 7.652.554Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.205.943 7.652.554Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 2,82600000 3,00100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.954 11.006.628Dönem Karı (Zararı)23 7.205.943 7.652.554Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler85.495 497.399Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 3.410 3.410Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler170.275 591.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 170.275 591.733Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -88.190 -97.744İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.705.227 3.408.116Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.781.732 4.459.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4-7 -9.615.467 4.459.877İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -166.265Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.558.409 -4.558.186İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 4.558.409 -4.558.186Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 226.429 17.508İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 226.429 17.508Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 8.285 31.998Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.243.973 3.054.037İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4-8 -2.985.550 2.938.963İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 741.577 115.074İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler527.355 402.882Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 527.355 402.882Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları586.211 11.558.069Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -561.257 -551.441YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -11.004.731Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleriİştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -11.004.731FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.954 1.897NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.954 1.897DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.437 7.540DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 34.391 9.437Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 34.391 9.437Ticari Alacaklar12.547.946 2.766.214İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 12.381.681 2.766.214İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 166.265 0Diğer Alacaklar8 0 4.558.186İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-8 0 4.558.186Peşin Ödenmiş Giderler5.310 892İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 5.310 892Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 561.257 551.441ARA TOPLAM13.148.904 7.886.170TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.148.904 7.886.170DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar36.123.704 37.982.320Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar36.123.704 37.982.320Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 36.123.704 37.982.320Diğer Alacaklar320 543İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 320 543Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.477 6.887Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.477 6.887Ertelenmiş Vergi Varlığı22 292.400 208.742Diğer Duran Varlıklar1.132.560 1.112.892İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 1.132.560 1.112.892TOPLAM DURAN VARLIKLAR37.552.461 39.311.384TOPLAM VARLIKLAR50.701.365 47.197.554KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar287.289 60.860İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 287.289 60.860Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 80.817 72.532Diğer Borçlar8 917.051 3.895.604İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-8 374.488 3.360.038İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 542.563 535.566Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 1.793.285 1.058.705Kısa Vadeli Karşılıklar146.775 146.775Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 146.775 146.775ARA TOPLAM3.225.217 5.234.476TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.225.217 5.234.476UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13 831.918 681.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 831.918 681.057Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 763.722 857.302TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.595.640 1.538.359TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.820.857 6.772.835ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar45.880.508 40.424.719Ödenmiş Sermaye15.1 2.550.000 2.550.000Sermaye Düzeltme Farkları15.2 5.167.456 9.703.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14.484.998 16.235.152Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)15.6 14.493.757 16.259.442Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.759 -24.290Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.3 -8.759 -24.290Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.4 510.000 109.130Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.5 15.962.111 4.174.503Net Dönem Karı veya Zararı23 7.205.943 7.652.554TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.880.508 40.424.719TOPLAM KAYNAKLAR50.701.365 47.197.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 2.550.000 9.703.380 0 -8.297 109.130 284.162 3.890.341 16.528.716 16.528.716Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler15.6 16.259.442 16.259.442 16.259.442Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler16.259.442 16.259.442 16.259.442Transferler3.890.341 -3.890.341 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.993 7.652.554 7.636.561 7.636.561Dönem Karı (Zararı)23 7.652.554 7.652.554 7.652.554Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.993 0 -15.993 -15.993Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 9.703.380 16.259.442 -24.290 109.130 4.174.503 7.652.554 40.424.719 40.424.719Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 2.550.000 9.703.380 16.259.442 -24.290 109.130 4.174.503 7.652.554 40.424.719 40.424.719Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-4.535.924 400.870 11.787.608 -7.652.554 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.765.685 15.531 7.205.943 5.455.789 5.455.789Dönem Karı (Zararı)23 7.205.943 7.205.943 7.205.943Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.765.685 15.531 0 -1.750.154 -1.750.154Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 5.167.456 14.493.757 -8.759 510.000 15.962.111 7.205.943 45.880.508 45.880.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23 7.205.943 7.652.554DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.750.154 -15.993Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)15.6 -1.858.617 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 19.414 -19.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler89.049 3.998Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi22 92.932 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 -3.883 3.998Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.750.154 -15.993TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.455.789 7.636.561Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.455.789 7.636.561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823760BIST