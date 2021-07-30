***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16.1 1.374.108 2.190.752Satışların Maliyeti16.2 -116.841 -158.488TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.257.267 2.032.264BRÜT KAR (ZARAR)1.257.267 2.032.264Genel Yönetim Giderleri17.1 -1.025.005 -1.194.171Pazarlama Giderleri17.2 -563.620 -651.457Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.1 255.128 936.601Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19.2 -31.740 -274.454ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-107.970 848.783Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20.1 -88.074 -99.641FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-196.044 749.142Finansman Gelirleri21.1 768 10.389Finansman Giderleri21.2 -30.066 -29.230SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-225.342 730.301Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri48.945 3.433Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 -7.462Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 48.945 10.895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-176.397 733.734DÖNEM KARI (ZARARI)23 -176.397 733.734Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-176.397 733.734Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,06900000 0,28800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.927.479 -30.777Dönem Karı (Zararı)23 -176.397 733.734Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-176.397 733.734Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-190.517 166.272Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 67 1.705Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-141.639 175.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -141.639 175.462Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -48.945 -10.895İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.294.393 -754.674Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.019.341 -2.055.423İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4-7 -1.019.341 -2.221.688İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 166.265Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 12.950.000 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4-8 12.950.000 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 56.843 -256.411İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 56.843 -256.411Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 2.250 -80.817Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 938.286 1.068.144İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4-8 1.610.990 2.828.384İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -672.704 -1.760.240İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler366.355 569.833Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 366.355 569.833Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.927.479 145.332Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 0 -176.109YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-132.433.578 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları8 -132.433.578 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI119.483.578 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri99.569.648 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.8 99.569.648 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15.2 19.913.930 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.521 -30.777NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.521 -30.777DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 39.809 34.391DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 17.288 3.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 17.288 39.809Ticari Alacaklar4-7 1.926.682 907.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 1.926.682 907.341İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar4-8 0 12.950.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-8 0 12.950.000Peşin Ödenmiş Giderler3.210 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 3.210 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 416.673ARA TOPLAM1.947.180 14.313.823TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.947.180 14.313.823DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar34.673.900 34.673.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 34.673.900 34.673.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar6 34.673.900 34.673.900Diğer Alacaklar8 132.433.898 320İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-8 132.433.578 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 320 320Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 0 67Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 0 67Ertelenmiş Vergi Varlığı22 282.244 229.210Diğer Duran Varlıklar1.099.719 1.052.611İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14 1.099.719 1.052.611TOPLAM DURAN VARLIKLAR168.489.761 35.956.108TOPLAM VARLIKLAR170.436.941 50.269.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar77.752 20.909İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 77.752 20.909Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 12.377 10.127Diğer Borçlar8 2.427.289 833.089İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-8 1.950.540 339.550İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 476.749 493.539Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 0 655.913Kısa Vadeli Karşılıklar66.306 90.426Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 66.306 90.426ARA TOPLAM2.583.724 1.610.464TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.583.724 1.610.464UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13 940.228 1.038.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 940.228 1.038.454Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 690.632 690.402TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.630.860 1.728.856TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.214.584 3.339.320ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar166.222.357 46.930.611Ödenmiş Sermaye15.1 2.550.000 2.550.000Sermaye Düzeltme Farkları15.3 5.167.456 5.167.456Sermaye Avansı15.2 19.913.930 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.8 99.569.648 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.079.846 13.095.281Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)15.7 13.116.443 13.116.443Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-36.597 -21.162Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.4 -36.597 -21.162Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15.5 510.000 510.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15.6 25.607.874 23.168.054Net Dönem Karı veya Zararı23 -176.397 2.439.820TOPLAM ÖZKAYNAKLAR166.222.357 46.930.611TOPLAM KAYNAKLAR170.436.941 50.269.931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 0 14.493.757 -8.759 510.000 15.962.111 7.205.943 45.880.508 45.880.508Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler7.205.943 -7.205.943 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.758 733.734 723.976 723.976Dönem Karı (Zararı)23 733.734 733.734 733.734Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.758 0 -9.758 -9.758Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 5.167.456 0 0 14.493.757 -18.517 510.000 23.168.054 733.734 46.604.484 46.604.484Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 2.550.000 5.167.456 0 0 13.116.443 -21.162 510.000 23.168.054 2.439.820 46.930.611 46.930.611Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler2.439.820 -2.439.820 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.435 -176.397 -191.832 -191.832Dönem Karı (Zararı)23 -176.397 -176.397 -176.397Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.435 -15.435 -15.435Sermaye Avansı15.2 19.913.930 19.913.930 19.913.930Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15.8 99.569.648 99.569.648 99.569.648Dönem Sonu Bakiyeler2.550.000 5.167.456 19.913.930 99.569.648 13.116.443 -36.597 510.000 25.607.874 -176.397 166.222.357 166.222.357Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23 -176.397 733.734DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.435 -9.758Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -19.294 -12.197Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.859 2.439Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 3.859 2.439Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.435 -9.758TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-191.832 723.976Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-191.832 723.976http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953545BIST