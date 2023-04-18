***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan kararYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 18.04.2023Genel Kurul Tarihi 30.05.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.05.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50 (Dedeman İstanbul Hotel / Pınar (4) Toplantı Salonu)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması5 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması6 - 2022 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetçi firma seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri9 - Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6- 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2023 yılı için izin verilmesi13 - 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketin 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi17 - Kapanış ve dilekler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Merit 2022 Olağan GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Merit 2022 Olağan GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Merit 2022 Olağan GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Merit 2022 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere,30 Mayıs 2023 Salı günü, Saat 11.00'de, İstanbul'da, Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50'de bulunan "Dedeman İstanbul Hotel" Pınar (4) Toplantı Salonu'nda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği ve genel kurul bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139834BIST