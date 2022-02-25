***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 14:44
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır. 01.01.2021 - 31.12.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004440
BIST
14:521.935
En Yüksek
|Değişim
|: 4,50%
|| 83,31
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.936
En Düşük
1.866
14:5213,9834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0396
|Açılış
|: 14,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
14:5215,6991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,1464
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6248
14:52855,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,31
|Açılış
|: 855,00
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
851,87
BIST En Aktif Hisseler14:52
|PENTA
|297,00
|15.685.461
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ATSYH
|16,17
|683.001
|% 10,00
|
|KENT
|160,70
|404.797
|% 9,99
|
|KLGYO
|0,87
|120.529.370
|% -5,43
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|ULUUN
|6,29
|36.564.987
|% -2,63
|
|TKFEN
|19,81
|619.147.901
|% -2,51
|
|PETUN
|18,75
|15.542.948
|% -2,04
|
|THYAO
|26,98
|4.778.613.419
|% 6,72
|
|EREGL
|30,24
|1.719.112.211
|% 3,99
|
|GARAN
|11,40
|975.713.653
|% 3,54
|
|KRDMD
|11,13
|901.215.083
|% 5,50
|
|SASA
|45,04
|734.046.914
|% 6,98
|
|EKGYO
|2,03
|416.480.002
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,63
|683.219.095
|% 2,83
|
|THYAO
|26,98
|4.778.613.419
|% 6,72
|
|KLGYO
|0,87
|120.529.370
|% -5,43
|
|HUNER
|2,77
|352.139.068
|% 4,14
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9771
|13,9834
|% -0,28
|
|Euro
|15,6622
|15,6991
|% -0,92
|
|Sterlin
|18,7356
|18,8295
|% 0,12
|
|Frank
|15,0919
|15,1829
|% 0,01
|
|Riyal
|3,7297
|3,7484
|% 0,13
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|1,69
|
|Altın Gr.
|860
|860
|4,90
|
|Cumhuriyet
|5.750
|5.837
|-333,00
|
|Tam
|5.721
|5.866
|-340,50
|
|Yarım
|2.765
|2.837
|-164,72
|
|Çeyrek
|1.387
|1.419
|-82,35
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|-0,77
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 8 artarak (% 4.48 ) 1, 745
-
15:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, KENT, PENTA, OTTO, ISBTR, DIRIT, KRTEK, GENTS, BRKO, ATSYH
-
15:07
EMNIS, CEOEM, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:07
PKENT, FORMT, ANHYT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:07XEUR
EURO serbest piyasada 15.60 liradan (ALIŞ) işlem