***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
13.03.2020 14:37
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-17.1 sayılı Tebliği 10. maddesi gereğince Payları BİST'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması gerekmektedir. SPK'nın II-17.1 sayılı tebliğinin 10. maddesi gereğince hazırlanan "2019 Yılında Gerçekleşen ve 2020 Yılında Aynı Koşullarda Gerçekleşecek İlişkili Taraf İşlemleri Raporu" sonuç bölümünün KAP'ta açıklanması gerektiğinden, ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828622
BIST
16:0497.766
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 4.126,97
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:046,2952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0221
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:046,9984
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0745
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:04322,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,27
|Açılış
|: 322,62
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|VESTL
|9,90
|29.569.849
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|45.690.019
|% 10,00
|
|YGYO
|0,44
|11.944.588
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.033.119
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|548.386
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,30
|5.920.212
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,18
|1.013.446.544
|% 7,47
|
|THYAO
|9,27
|890.210.604
|% 9,32
|
|GARAN
|9,32
|500.529.589
|% 6,64
|
|EREGL
|8,39
|316.568.249
|% 2,94
|
|KRDMD
|2,13
|302.999.987
|% 6,50
|
|ODAS
|1,39
|271.653.997
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,96
|150.938.672
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,13
|302.999.987
|% 6,50
|
|YKBNK
|2,27
|284.480.649
|% 6,57
|
|EKGYO
|1,22
|147.359.193
|% 6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8193
|7,8585
|% -1,16
|
|Frank
|6,5661
|6,6056
|% -1,45
|
|Riyal
|1,6713
|1,6797
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|18,22
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.139
|2.171
|19,00
|
|Tam
|2.132
|2.186
|17,91
|
|Yarım
|1.031
|1.057
|8,66
|
|Çeyrek
|517
|529
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|15,83
|15,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,61
|35,61
|2,39
|
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