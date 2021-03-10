***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
10.03.2021 17:45
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı gereğince
200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 (İkimilyonbeşyüzellibin) TL çıkarılmış sermayesinin, 25.500.000 (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin) TL (%1000 oranında) artırılmak suretiyle 28.050.000 (Yirmisekizmilyonellibin) TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 10.03.2021 tarihi (bugün) itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapılmıştır.
Sermaye artışına ilişkin hazırlanan ve SPK'na onayına sunulan "Taslak İzahname" ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Kurul'un incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916890
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
18:057,5477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0595
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
18:058,9823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0865
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9540
18:05416,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,24
|Açılış
|: 417,34
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|279,40
|271.893.532
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|5.136.609
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|2.758.399
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.900.153
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.493.582
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,06
|2.646.753
|% -9,97
|
|MZHLD
|39,74
|813.043
|% -6,10
|
|BRMEN
|2,45
|202.540
|% -5,77
|
|NIBAS
|26,60
|95.800.949
|% -5,07
|
|VKFYO
|9,32
|165.533.165
|% -4,90
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 9,99
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 1,85
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5430
|7,5477
|% -0,78
|
|Euro
|8,9734
|8,9823
|% -0,95
|
|Sterlin
|10,4530
|10,5054
|% -0,91
|
|Frank
|8,0626
|8,1112
|% -1,34
|
|Riyal
|2,0048
|2,0149
|% -0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,85
|
|Altın Gr.
|416
|417
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,87
|67,87
|0,35
|
Seans Raporu
18:05
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17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
-
17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN