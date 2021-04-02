***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 16.02.2021 tarih ve 2021/1 sayılı kararı gereğince200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 (İkimilyonbeşyüzellibin) TL çıkarılmış sermayesinin, 25.500.000 (Yirmibeşmilyonbeşyüzbin) TL (%1000 oranında) artırılmak suretiyle 28.050.000 (Yirmisekizmilyonellibin) TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 10.03.2021 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapılmıştır.Başvuru dosyasına konmak üzere, SPK'nın onayına sunulan ve revize edilen imzalı "İzahname" ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.Kurul'un incelemesi sonucu, izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca ilan edilecektir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922909BIST