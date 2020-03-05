***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.04.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024 0 0B Grubu, MERIT, TREMRTT00016 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosundan da görüleceği üzere TMS'ye göre düzenlenen 2019 yılı finansal tablolarında 7.205.943 TL, yasal kayıtlara göre düzenlenen mali tablolarında ise 7.254.053,16 TL net kar elde edilmiştir. Hem TMS'ye göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda hem de yasal kayıtlara göre düzenlenmiş mali tablolarımızda Geçmiş Yıllar Zararları bulunmamaktadır. Mevcut karın dağıtılmayarak, şirket bünyesinde bırakılmasına, Yönetim Kurulumuzun Olağan Genel Kurul'a kar dağıtımı ile ilgili bir teklifte bulunmamasına, oybirliği ile karar vermiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUMERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.550.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 510.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 8.911.038 9.047.338,024. Vergiler ( - ) -1.705.095 -1.793.284,865. Net Dönem Kârı 7.205.943 7.254.053,166. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.205.943 7.254.053,16Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 7.205.943 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.205.943 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 7.205.943 7.254.053,1620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824588BIST