Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.11.2023 15:07
***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin belirlenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) alanı 31.12.2027 olarak düzeltilmiş olup bildirim tekraren gönderilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.11.2023 (bugün) tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.1989 tarih ve 4942 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (İkiyüzmilyon TL) dir.
Çıkarılmış sermayemiz 10 Kr. nominal değerinde 28.050.000 TL (Yirmisekizmilyonellibin TL) karşılığı 280.500.000 (İkizyüzseksenmilyonbeşyüzbin) paya ayrılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu II-18.1 "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" 5. maddesi gereğince,
200.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavan tutarımızın, özkaynaklarımızdaki artışların da etkisiyle, 500.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesine,
Tavan izin süremizin 2023-2027 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere Kurul'dan izin alınmasına,
Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına,
Tüm onayların alınması ve yasal prosedürün ikmalinin ardından Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması için yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MERİT Esas Sözleşme Değişikliği 27112023.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220532


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:028.080
Değişim :  -0,34% |  -27,26
Açılış :  8.116  
Önceki Kapanış :  8.107  
En Düşük
8.062 En Yüksek
8.149
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICBCT 15,18 151.798.361 % 10,00  
POLTK 17.605,00 218.940.378 % 10,00  
BINHO 243,30 98.846.951 % 9,99  
AVHOL 41,40 311.952.560 % 9,99  
SAMAT 39,22 58.439.995 % 9,98  
daha fazla
17:00 Alış Satış %  
Dolar 28,9146 28,9204 % 0,05  
Euro 31,7302 31,7390 % 0,14  
Sterlin 36,4276 36,6102 % 0,15  
Frank 32,7467 32,9439 % 0,20  
Riyal 7,6833 7,7218 % 0,05  
daha fazla
17:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,71 24,73 % 0,66  
Platin 928,79 930,83 % 0,66  
Paladyum 1.066,68 1.068,82 % 0,66  
Brent Pet. 80,01 80,01 % 0,66  
Altın Ons 2.020,24 2.020,52 % 0,66  
Seans Raporu 17:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru