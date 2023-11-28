***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERIT*** MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin belirlenmesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) alanı 31.12.2027 olarak düzeltilmiş olup bildirim tekraren gönderilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.11.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 27.11.2023 (bugün) tarihinde yapmış olduğu toplantısında, Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.1989 tarih ve 4942 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (İkiyüzmilyon TL) dir.Çıkarılmış sermayemiz 10 Kr. nominal değerinde 28.050.000 TL (Yirmisekizmilyonellibin TL) karşılığı 280.500.000 (İkizyüzseksenmilyonbeşyüzbin) paya ayrılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu II-18.1 "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" 5. maddesi gereğince,200.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavan tutarımızın, özkaynaklarımızdaki artışların da etkisiyle, 500.000.000 TL olarak yeniden belirlenmesine,Tavan izin süremizin 2023-2027 yılları arasında 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere Kurul'dan izin alınmasına,Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına,Tüm onayların alınması ve yasal prosedürün ikmalinin ardından Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması için yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına,oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 MERİT Esas Sözleşme Değişikliği 27112023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220532BIST